Etat der Film- und Medienstiftung NRW wird erhöht

© Film- und Medienstiftung NRW

Die Film- und Medienstiftung NRW kann im kommenden Jahr mehr Geld verteilen als noch 2018. Der NRW-Landtag hat eine Erhöhung des Budgets um drei Millionen Euro beschlossen, bereits Anfang des Jahres stockte der Landtag seine Mittel auf.



12.12.2018 - 16:36 Uhr von Timo Niemeier 12.12.2018 - 16:36 Uhr

Der Etat der Film- und Medienstiftung NRW liegt im kommenden Jahr bei 30,6 Millionen Euro. Das sind drei Millionen Euro mehr als bislang, der Landtag in NRW hat bei seiner Verabschiedung des Haushalts nun eine entsprechende Erhöhung beschlossen. Bereits Anfang dieses Jahre hatte der Landtag seinen Anteil am Etat um 2,5 Millionen Euro angehoben, künftig liegt die Landesbeteiligung bei 17,5 Millionen Euro und damit so hoch wie noch nie seit der Gründung der Film- und Medienstiftung im Jahr 1991. Weitere Gesellschafter sind neben dem Land der WDR, das ZDF und RTL.

Von den insgesamt drei Millionen Euro mehr fließen 2019 1,5 Millionen in die Games-Förderung. Dieser Bereich wird damit verdoppelt. Die anderen 1,5 Millionen Euro stehen für die Film- und TV-Förderung zur Verfügung, 300.000 davon für kulturelle Filmförderung. Nathanael Liminski, für Medien zuständiger Staatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei: "Die Landesregierung hält Wort. Wir entwickeln Nordrhein-Westfalen gezielt zum Medien-Digital-Land weiter. Mit der Erhöhung der Mittel für Medien- und Netzpolitik verbessern wir die Rahmenbedingungen für die Branche. Schwerpunkte sind dabei die Film-, TV- und Games-Förderung. Dafür erhält die Film- und Medienstiftung NRW erneut eine Rekordsumme durch das Land."

Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, sagt: "Wir danken der Landesregierung und den Abgeordneten. Mit drei Millionen Euro Fördermitteln mehr werden wir in die Lage versetzt, die Produzenten und Kreativen der NRW-Film- und Fernsehbranche und vor allem auch die innovative Games-Branche des Landes noch wirksamer unterstützen zu können. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Film- und Medienstandortes gemeinsam mit der Branche und allen Partnern vor Ort weiter voranzubringen."

Teilen