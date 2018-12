Arte schließt Partnerschaft mit Filmförderung Luxemburgs

© ARTE

Der deutsch-französische Kultursender Arte hat eine Partnerschaft mit der luxemburgischen Filmförderung beschlossen. Gleichzeitig soll die schon seit fast 20 Jahren bestehende Partnerschaft mit dem finnischen Sender YLE ausgeweitet werden.



12.12.2018 - 17:44 Uhr von Alexander Krei 12.12.2018 - 17:44 Uhr

Arte will seine Partnerschaft mit dem finnischen öffentlich-rechtlichen Sender YLE ausweiten und zudem eine Partnerschaft mit dem Film Fund Luxemburg, der luxemburgischen Filmförderung, einrichten. Das hat die Mitgliederversammlung von Arte in Straßburg beschlossen. In Erfüllung seines Auftrags, "das Verständnis und die Annäherung der Völker in Europa zu fördern", verfolge Arte eine ehrgeizige Strategie zur europaweiten Koproduktion und Verbreitung von Qualitätsprogrammen, erklärte der Kultursender am Mittwoch.

Das Kooperationsabkommen mit YLE hat bereits seit 1999 Bestand. Seither wurden zahlreiche Koproduktionen entwickelt, darunter die Oper "The Land of Kalevala" und die Dokumentation "Finnland - Geschichte eines unabhängigen Landes" anlässlich des 100. Gründungsjubiläums im Jahr 2017. Der Film Fund Luxemburg hat indes auch in der Vergangenheit schon Arte-Koproduktionen unterstützt, darunter die gefeierte Serie "Bad Banks" sowie die Dokuserie "Krieg der Träume 1918-1939".

Durch den Assoziierungsvertrag mit der luxemburgischen Filmförderung zählt Arte erstmals alle deutsch- und französischen Länder in Europa zu seinen Partnern.

