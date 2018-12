Sony Channel zeigt Miniserie "A Very English Scandal" 2019

© BBC

Die britische Miniserie "A Very English Scandal" ist im kommenden Jahr auch in Deutschland zu sehen, der Sony Channel hat sich nun die entsprechenden Rechte gesichert. Die Macher der Serie können sich Hoffnungen auf gleich mehrere Golden Globes machen.



13.12.2018 - 11:11 Uhr von Timo Niemeier 13.12.2018 - 11:11 Uhr

Die von Kritikern gefeierte Miniserie "A Very English Scandal" kommt 2019 nach Deutschland und wird beim Sony Channel zu sehen sein. Der Sender hat sich nun die Ausstrahlungsrechte gesichert. Einen genauen Termin für die dreiteilige Serie gibt es derzeit aber noch nicht. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass "A Very English Scandal" in der Kategorie "Best Television Limited Series or Motion Picture made for Television" auf einen Golden Globe hoffen kann. Auch die Darsteller Hugh Grant und Ben Whishaw sind als bester Haupt- bzw. Nebendarsteller nominiert.





Bereits im September wurde die Miniserie mit dem Rose d’Or Award als beste Limited Series ausgezeichnet. In der Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers des Journalisten John Preston führte der zweifach Oscar-nominierte Stephen Frears ("The Queen") Regie nach einem Drehbuch von Russel T. Davies ("Doctor Who", "Queer as Folk"). Produziert wurde die Miniserie von Sony Pictures Television in Zusammenarbeit mit Blueprint Television für BBC One und Amazon Prime Video USA.

"A Very English Scandal" erzählt, nach einer wahren Begebenheit, die Geschichte eines charismatischen britischen Spitzenpolitikers, der wegen Verschwörung zum Mord angeklagt wird. Anfang der 60er Jahre beginnt der britische Abgeordnete Jeremy Thorpe (Hugh Grant) eine stürmische geheime Affäre mit dem Stallburschen Norman Scott (Ben Whishaw). Im Vereinigten Königreich ist Homosexualität strafbar und für seine Laufbahn als Politiker alles andere als passend. Nach einem Streit beendet Thorpe die Affäre und wird 1967 als jüngster Abgeordneter an die Spitze der Liberalen gewählt. Zum Schein führt er eine glückliche Ehe, doch sein Laster, die Affäre aus der Vergangenheit mit einem Mann, lässt die Fassade bröckeln. Um jeden Preis versucht er mithilfe einiger mächtiger Freunde, Norman Scott zum Stillschweigen zu bringen. Als sich Scott jedoch nicht mehr mit Geld schmieren lässt und Thorpe in der Öffentlichkeit outet, sieht dieser keinen anderen Weg mehr, als den ehemaligen Geliebten endgültig aus dem Weg zu räumen. Ende der 70er muss sich Jeremy Thorpe wegen eines Mordanschlages vor Gericht verantworten.

