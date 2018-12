UHD: Dieter Bohlen wird bei RTL ultra-scharf

© RTL/Stefan Gregorowius

Im kommenden Jahr will RTL bekanntlich mehr Sendungen in UHD-Qualität zeigen als bislang. Jetzt hat der Sender angekündigt, auch einige seiner Shows künftig ultrahochauflösend zu übertragen. Das beginnt bereits beim diesjährigen "Supertalent"-Finale und betrifft auch die "DSDS"-Liveshows 2019.



13.12.2018 - 11:41 Uhr von Timo Niemeier 13.12.2018 - 11:41 Uhr

RTL macht Dieter Bohlen ultra-scharf. Wie der Sender nun angekündigt hat, will man das Finale der Castingshow "Das Supertalent" am 22. Dezember in UHD-Qualität ausstrahlen. Und auch vier Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar" sollen im kommenden Jahr in dem vergleichsweise neuen Qualitätsstandard übertragen werden. Diese Inhalte sind wie gehabt bei RTL UHD zu sehen, der Sender wird auch 2019 fortgeführt.

Darüber hinaus hat RTL bereits angekündigt, seine UHD-Inhalte im kommenden Jahr zu erweitern. Neben den Qualifyings und Rennen der Formel 1 sowie der zweiten Staffel von "Sankt Maik" will RTL erstmals alle Fußball-Länderspiele sowie einige Europa-League-Begegnungen in UHD ausstrahlen. Nun also auch die Ausweitung der UHD-Übertragungen in den Show-Bereich. RTL UHD ist seit dem Start über HD+ zu empfangen, vor wenigen Wochen hat man die technische Reichweite jedoch ausgebaut und ist seitdem auch bei MagentaTV verfügbar. Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland, sagt: "Sowohl ‘Das Supertalent’ als auch ‘DSDS’ gehören zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Es freut uns sehr, dass wir UHD nun noch stärker im Genre Unterhaltungsshows etablieren können. Dass wir beide Formate auch in HDR produzieren werden, ist natürlich ein besonderes Highlight - für uns aus technischer Sicht aber auch für den Zuschauer vor dem Bildschirm." HDR steht für High-Dynamic-Range und liefert einen überdurchschnittlich hohen Kontrast und ein wesentlich breiteres Farbspektrum als bislang.

