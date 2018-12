Zattoo ermöglicht gegen Aufpreis zusätzliche Aufnahmen

© Zattoo

Kurz vor Weihnachten führt Zattoo ein neues Feature ein. Mit der Funktion "Recordings Plus" können Kunden des TV-Streaming-Anbieters ab sofort weitere TV-Sendungen online aufnehmen. Dafür werden monatlich knapp zwei Euro fällig.



13.12.2018

Der TV-Streamingdienst Zattoo weitet sein Angebot aus und erlaubt seinen Nutzern neuerdings, gegen ein Entgelt weitere Aufnahmen hinzuzubuchen. Zum Preis von 1,99 Euro pro Monat ermöglicht Zattoo ab sofort 50 zusätzliche Online-Aufnahmen von TV-Sendungen. Voraussetzung für "Recordings Plus", so der Name des Pakets, ist allerdings entweder ein Premium- oder ein Ultimate-Abo.

Mit einem Premium-Abo können schon jetzt 30 Aufnahmen programmiert werden, in einem Ultimate-Abo sind standardmäßig 100 Aufnahmen möglich, die in der privaten Aufnahmeliste gespeichert werden. "Recordings Plus" ist monatlich kündbar.

"Online-Recordings sind einer der vielen Vorteile von TV-Streaming gegenüber traditionellen Empfangswegen. Sie ermöglichen dem Nutzer flexiblen TV-Konsum ohne zeitliche oder örtliche Einschränkungen", so Jörg Meyer, Chief Officer Content and Consumer von Zattoo. "Unabhängig davon, auf welchem Endgerät die Aufnahme programmiert wird, lässt sich die aufgenommene Sendung auf jedem anderen Gerät anschauen."

