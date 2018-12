"SS:GB" feiert beim RBB seine Free-TV-Premiere

© RTL Crime

Die britische Serie "SS:GB" wird in wenigen Tagen ihre Free-TV-Premiere beim RBB feiern, Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt, man wolle den Serientrend nicht den Streamingdiensten überlassen. In die Mediathek schafft es die Serie dennoch vorerst nicht.



13.12.2018 - 14:17 Uhr von Timo Niemeier 13.12.2018 - 14:17 Uhr

Vor mittlerweile fast zwei Jahren ist die hochgelobte Serie "SS:GB" in Großbritannien bei der BBC zu sehen gewesen, in Deutschland nahm RTL Crime sie Ende 2017 ins Programm. Nun feiert die Produktion auch ihre deutsche Free-TV-Premiere. Am Samstag, den 15. Dezember, zeigt der RBB ab 22 Uhr die ersten drei Folgen der sechsteiligen BBC-Serie. Drei weitere Folgen gibt es am Dienstag, den 18. Dezember, ebenfalls ab 22 Uhr.

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt: "Der RBB will den Serientrend nicht den Streamingdiensten überlassen. Wir wollen bei unserem Publikum mit tollen Programmen auffallen, dazu gehören auch internationale Produktionen wie 'SS-GB'. Die Serie ist hochkarätig besetzt. Neben anderen internationalen Stars spielt Lars Eidinger eine Hauptrolle. Im RBB sozusagen ein Heimspiel. Das war zusätzlich ein gutes Argument, die Serie in unser Programm zu holen."

Der RBB hat sich auch die Rechte für einen seven-day-catch-up in der Mediathek gesichert - kann die Serie dort aber nicht zeigen. "Leider verbieten uns die Rundfunkgesetze derzeit noch, internationale Serien in die Mediathek zu stellen", sagt Schulte-Kellinghaus. Zuletzt wurde aber beschlossen, den Rundfunkstaatsvertrag dahingehend zu ändern, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch Lizenzinhalte in ihre Mediatheken stellen können. Ab Mai 2019 soll das künftig möglich sein. "Dann werden wir auch unsere Mediatheksrechte nutzen", kündigt Schulte-Kellinghaus schon einmal in Bezug auf "SS:GB" an.

In "SS:GB" geht es um die Frage, was passiert wäre, hätte Hitler die Schlacht um Großbritannien gewonnen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen dystopischen Roman von Len Deigthon und spielt im Jahr 1941. Südengland steht seit vierzehn Monaten unter deutscher Besetzung. Der Widerstand ist aktiv. Detective Superintendent Douglas Archer (Sam Riley) arbeitet im besetzten London im Dienst der brutalen SS. Gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Harry Woods (James Cosmo) ermittelt er im Mordfall des Schwarzmarkthändlers Peter Thomas. Als Archer eine Wanze am Tatort findet und die glamouröse Journalistin Barbara Barga (Kate Bosworth) dort auftaucht, ahnt er, dass das Verbrechen weiter reicht, als es zu Beginn aussieht.

