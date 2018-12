Vox findet Meierhenrich-Nachfolgerin für "Prominent"

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Das Vox-Magazin "Prominent" hat bald wieder drei Gesichtern: Nach dem Abschied von Nova Meierhenrich verpflichtete Vox Laura Dahm als neue Moderatorin. Beim RTL-Magazin "Explosiv" kehrt derweil Sandra Kuhn vor die Kamera zurück.



14.12.2018 - 10:29 Uhr von Alexander Krei 14.12.2018 - 10:29 Uhr

Vox hat eine Nachfolgerin für Nova Meierhenrich bei "Prominent!" gefunden. Ab sofort soll Laura Dahm das tägliche Promimagazin im Wechsel mit Nina Bott und Amiaz Habtu präsentieren. Die 32-Jährige ist schon seit Jahren als Moderatorin und Reporterin fürs Fernsehen und Radio im Einsatz, um von roten Teppichen und diversen Events zu berichten.

Mit der Unterstützung von Laura Dahm soll es in Zukunft noch besser möglich sein, die Prominenz des Landes zu treffen, Reportagen zu drehen und auf den roten Teppichen zu sein, um Interviews auch außerhalb des Studios zu führen, erklärte Vox in einer Mitteilung. Die neue Moderatorin soll am Freitag im Rahmen der Sendung in einem Einspieler vorgestellt werden.

Unterdessen wird Moderatorin Sandra Kuhn am kommenden Montag zum RTL-Boulevardmagazin "Explosiv" zurückkehren. Die 36-Jährige, die im August Mutter geworden ist, beendet damit ihre Babypause. Kuhn gehört seit 2017 zum Moderatorenteam der Sendung und präsentiert "Explosiv" neben Nazan Eckes, Elena Bruhn und Miriam Biener.

