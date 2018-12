RTL II setzt auf Stripper, kabel eins auf "Trucker Babes"

© RTL II

RTL II versucht sich an einer weiteren WG-Doku und zeigt ab Anfang Januar am späten Abend das neue Format "Ausgezogen - Die Stripper-WG". Bei kabel eins melden sich unterdessen die "Trucker Babes" mit neuen Folgen zurück.



14.12.2018 - 11:21 Uhr von Alexander Krei 14.12.2018 - 11:21 Uhr

RTL II startet kurz nach dem Jahreswechsel mit einem neuen Format, in dem wohl mehrfach die Hüllen fallen werden: Ab dem 3. Januar gibt es donnerstags um 22:15 Uhr "Ausgezogen - Die Stripper-WM". Geplant sind zunächst vier Folgen, deren Produktion spin tv verantwortet. Im Vorfeld der ersten Episode zeigt RTL II zunächst ein Best-Of seines Dauerbrenners "Frauentausch".

Im Zentrum der Geschichten steht eine Clique, die in einem Kölner Einfamilienhaus eine WG gründet. Neben zwei Pärchen mit an Bord: Stripper Ferhat und Auszubildende Hannah. Chris und Philippe arbeiten derweil an einem Konzept für ihre eigene Men-Stripshow. Momentan fehlen noch 2500 Euro, um die Show zu verwirklichen. Da kommt das Angebot, im Stripclub "Wildhouse" auf Mallorca aufzutreten, gerade recht.

Einen Tag zuvor melden sich darüber hinaus "Die Wollnys" bei RTL II mit neuen Folgen im Programm zurück. Gezeigt wird die Dokusoap jeweils mittwochs um 20:15 Uhr. kabel eins setzt unterdessen auf eine neue Staffel von "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand". Nachdem das Format in diesem Jahr bis zu 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schaffte, werden auch die neuen Folgen der Reihe wieder sonntags ausgestrahlt. Los geht es am 6. Januar um 20:15 Uhr.

Als Konkurrenz wartet zum Auftakt unter anderem "Promi Shopping Queen": Vox hat angekündigt, am 6. Januar eine neue Folge der Styling-Doku mit Guido Maria Kretschmer ins Programm nehmen zu wollen. Als Kandidatinnen sind Angela Finger-Erben, Mimi Fiedler und Nikeata Thompson dabei.

Teilen