Hannawald bleibt Skisprung-Experte bei Eurosport

Sven Hannawald, der seit der Saison 2016/17 bei Eurosport als Experte bei Skisprung-Übertragungen im Einsatz ist, hat seinen Vertrag bis einschließlich zu den Olympischen Winterspielen 2022 verlängert.



14.12.2018 - 14:21 Uhr von Uwe Mantel 14.12.2018 - 14:21 Uhr

Eurosport hat sich langfristig die Dienste von Ex-Skispringer Sven Hannawald als Experte für seine Übertragungen gesichert. Er ist seit der Saison 2016/17 zusammen mit Kommentator Matthias Bielek als Co-Kommentator am Mikrofon und bleibt das auch noch mindestens bis 2022. Der Vertrag umfasst auch seinen Einsatz bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022.

"Es bereitet mir eine Riesenfreude den Zuschauern meinen Sport näherzubringen. Skispringen war für mich schon immer Emotion pur. Wenn ich für Eurosport kommentiere, bin ich wieder mittendrin im Geschehen. Die Fans hören und spüren, dass wir mit hundert Prozent Leidenschaft dabei sind und das zeichnet unsere Übertragungen aus", so Sven Hannawald, der vor allem die Olympischen Winterspiele 2018 als Highlight betrachtet.

"PyeongChang 2018 waren meine ersten Olympischen Winterspiele, die ich vor Ort aus einer anderen Perspektive erlebt habe, als TV-Experte und nicht als Athlet. Für mich war das ein großartiges Erlebnis mit einmaligen Momenten und einem besonderen Spirit. Durch technische Innovationen wie den Eurosport Cube hatte ich die Chance, so tief wie nie zuvor in die Analyse einzutauchen und Skispringen auf ganz andere Art und Weise zu erläutern. Ich freue mich, dass wir diesen Weg bis Peking 2022 fortsetzen und das Skispringen weiter ins Rampenlicht stellen", so Hannawald weiter.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport, freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "Sven lebt das Skispringen. Er ist nicht nur als Athlet ein Überflieger und ein Botschafter seines Sports gewesen, sondern versteht es auch am Eurosport Mikrofon die Zuschauer für Skispringen zu begeistern und ihnen die Details und Besonderheiten zu erläutern. An der Seite von Matthias Bielek fühlt er sich sichtlich wohl und das hört man. Unsere zuletzt ausgezeichneten Quoten bestätigen dies. Wir freuen uns sehr, über den langfristigen Ausbau der Partnerschaft bis Peking 2022 und werden bereits bei der Vierschanzentournee weitere Content-Ideen für das lineare und digitale Eurosport-Angebot umsetzen."

