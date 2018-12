ServusTV sichert sich Australian-Open-Rechte für Österreich

© ServusTV / GEPApictures

ServusTV hat sich die nächsten Sportrechte gesichert: In Österreich wird der Sender künftig die Australian Open übertragen. Zeigen wird man in den kommenden drei Jahren alle Matches von Dominic Thiem sowie alle Halbfinals und Finale.



17.12.2018 - 13:24 Uhr von Timo Niemeier 17.12.2018 - 13:24 Uhr

Lange hat ServusTV überwiegend Red-Bull-Sportevents übertragen, inzwischen konzentriert man sich aber auch Veranstaltungen fernab der Schwestermarke. So ist die MotoGP in Österreich schon seit einiger Zeit bei ServusTV zuhause, in Deutschland zeigt der Sender die Rennen ebenfalls ab 2019. Nun hat der Sender bekanntgegeben, sich für Österreich auch die Rechte an den Australian Open gesichert zu haben.

Die Details des Deals: ServusTV wird in den kommenden drei Jahren ein Spiel pro Turnier-Tag zeigen, los geht es bereits Anfang 2019. Geplant ist, alle Spiele von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem live zu zeigen. Das Rechtepaket umfasst außerdem die Live-Übertragungsrechte an den beiden Halbfinal-Partien und dem Finale. Durch die Zeitverschiebung laufen die Spiele in Europa in den frühen Morgenstunden, am Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr plant ServusTV eine ausführliche Highlight-Sendung. Alle Partien gibt es auch im Live-Stream sowie nach der Ausstrahlung in der Mediathek zu sehen. Die Australian Open beginnen im kommenden Jahr am 14. Januar.

Als Experte hat ServusTV Alexander Antonitsch engagiert, er ist ehemaliger Tennisprofi und hat als Experte bereits für Eurosport und den ORF gearbeitet. "Es freut mich total, dass ich gemeinsam mit ServusTV Dominic Thiem beim ersten Saison-Highlight, den Australian Open, begleiten darf. Im besten Fall natürlich volle zwei Wochen lang", sagt Alexander Antonitsch. Er sitzt bei den Spielen an der Seite von ServusTV-Sportchef Christian Nehiba, der die Übertragungen kommentieren wird.

"Dominic Thiem ist eine fixe Größe in der Tennis-Weltspitze. Die Fans dürfen sich bei ServusTV auf großartige Matches mit Österreichs Nummer 1 freuen", sagt Nehiba. Der österreichische Privatsender wird mit einem eigene Team in Melbourne vor Ort sein und neben den Live-Spielen auch Hintergrund-Berichte, Interviews und Analysen liefern. Moderatorin der Tennis-Übertragungen ist Andrea Schlager.

Teilen