Vox gibt seinen "6 Müttern" 2019 neuen Sendeplatz

Die neue Staffel des Vox-Formats "6 Mütter" wird Anfang des kommenden Jahres auf einem neuen Sendeplatz zu sehen sein. Künftig sind die Folgen nicht mehr dienstags, sondern montags zur besten Sendezeit zu sehen. Wie schon 2017 setzt man auf drei XXL-Folgen.



17.12.2018 - 15:45 Uhr von Timo Niemeier 17.12.2018 - 15:45 Uhr

Vox hat bekanntgegeben, wann die dritte Staffel von "6 Mütter" zu sehen sein wird - und weiß damit durchaus zu überraschen. Waren die ersten beiden Durchläufe noch am Dienstagabend zu sehen, kehrt das Format Anfang 2019 montags zurück. Los geht es am 14. Januar um 20:15 Uhr. Wie schon im vergangenen Jahr werden pro Ausgabe die Geschichten von zwei Müttern behandelt. Bei insgesamt sechs Promi-Müttern ist nach drei Wochen also schon wieder Schluss.

In dem von EndemolShine Germany produzierten Format begrüßt Gastgeberin Ute Lemper fünf weitere Promi-Mütter, die mit der Kamera begleitet werden und dabei zeigen, wie sie Nachwuchs, Beziehung, Job und Prominenz unter einen Hut bekommen. Bei einem Treffen sehen sich die sechs Promi-Damen gemeinsam Ausschnitte aus ihrem Leben an und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus.

Der Cast für die dritte Staffel steht bereits seit einiger Zeit fest, so sehen die Zuschauer 2019 neben Lemper auch Sila Şahin, Sarah Kern, Jessica Stockmann, Anouschka Renzi und Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt. Die erste Staffel lief 2016 über sechs Wochen am Stück und holte mit durchschnittlich 7,3 Prozent solide Quoten. Die zweite Staffel war mit den XXL-Ausgaben an drei Abenden schon deutlich erfolgreicher und holte im Schnitt 9,5 Prozent Marktanteil, auf einen ähnlichen Erfolg wird man bei Vox auch jetzt hoffen. Durch den neuen Sendeplatz am Montagabend geht man bei Vox der Konkurrenz durch "DSDS" aus dem Weg: Die RTL-Castingshow läuft im kommenden Jahr bekanntlich nicht nur samstags, sondern auch dienstags zur besten Sendezeit (DWDL.de berichtete).

