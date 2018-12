ZDF Enterprises: Stephan Adrian geht in den Ruhestand

© ZDF Enterprises

Stephan Adrian, langjähriger kaufmännischer Geschäftsführer von ZDF Enterprises, verabschiedet sich nach 30-jähriger Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand. Nachfolgerin wird Karoline Meichsner-Sertl.



18.12.2018 - 13:33 Uhr von Uwe Mantel 18.12.2018 - 13:33 Uhr

Zum Jahreswechsel gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung der kommerziellen ZDF-Tochter ZDF Enterprises: Stephan Adrian, der 1988 in die Abteilung Steuern, Versicherungen und Sozialversicherung des ZDF kam, diese ab 1993 leitete und 2007 zum kaufmännischen Geschäftsführer von ZDF Enterprises ernannt wurde, verabschiedet sich Ende 2018 in den Ruhestand.

Fred Burcksen würdigt seinen ausscheidenden Co-Geschäftsführer: "Stephan Adrian hat seine Position mit herausragender Fachkompetenz und Umsicht, aber auch mit viel Empathie und dem nötigen Pragmatismus wahrgenommen. Wir danken ihm für seine Verdienste um die ZDF Enterprises-Gruppe in den mehr als 11 Jahren seiner Tätigkeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste." ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Mit kühlem Kopf und spitzer Feder hat Stephan Adrian die kaufmännischen Aspekte der Unternehmensführung erfolgreich gemanagt. Damit hat er großen Anteil an der soliden wirtschaftlichen Bilanz von ZDF Enterprises."

Die Nachfolge hat ZDF Enterprises intern geregelt: Zum neuen Jahr steigt Karoline Meichsner-Sertl, die bisherige Prokuristin und Leiterin des Bereichs Recht und Verträge, zur neuen kaufmännischen Geschäftsführung auf. Sie ist seit 2009 im Unternehmen. "Wir freuen uns, mit Karoline Meichsner-Sertl diese verantwortungsvolle Position unternehmensintern besetzen zu können. Mit ihrer langjährigen Erfahrungen in allen rechtlichen Fragen unserer Branche bringt sie die idealen Voraussetzungen mit, um die Co-Geschäftsführung der ZDF Enterprises GmbH einerseits erfolgreich fortzuführen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen", so Fred Burcksen.

Teilen