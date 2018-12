Auch RTL-Gruppe in HD: "TV Spielfilm Live" rüstet auf

© Burda

"TV Spielfilm" wertet sein kostenpflichtiges Streaming-Angebot "TV Spielfilm Live" nochmal auf und bietet nun u.a. auch die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland in HD. Im Oktober kam schon ProSiebenSat.1 dazu



18.12.2018 - 13:58 Uhr von Uwe Mantel 18.12.2018 - 13:58 Uhr

Mit "TV Spielfilm Live" mischt auch Burda im Geschäft jener Anbieter mit, die den klassischen Fernsehanschluss überflüssig machen wollen, indem sie lineares Fernsehen übers Internet anbieten. Im Oktober wurde das kostenlose Basis-Paket eingestellt, seither werden obligatorische 9,99 Euro im Monat für alle fällig, die das Angebot nutzen wollen. Dafür wurde das kostenpflichtige Angebot damals bereits um die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe erweitert. Nun folgt kurz vor Weihnachten auch die zweite große private Sendergruppe.

Ab sofort stehen auch RTL, Vox, RTL II und Co, also die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, in hochauflösender Bildqualität zur Verfügung. Bei diesen lassen sich einzelne Sendungen zudem auch als Aufnahme zum zeitversetzten Ansehen speichern. Ebenfalls dazu kommt der internationale Nachrichtensender CNN in HD. Insbesondere für Familien interessant: Ab sofort können zudem mit einem Account zwei unterschiedliche Streams gleichzeitig genutzt werden.

Bei Burda zeigt man sich mit der Entwicklung nach der Einstellung des kostenfreien Basispakets zufrieden. Die Anzahl zahlender kunden habe sich um über 20 Prozent gesteigert. Die wöchentlichen Stream-Abrufe haben vor kurzem die Millionen-Marke überschritten.

