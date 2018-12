Lufthansa zeigt "Bergdoktor" und "Traumschiff" an Bord

© Lufthansa

Wer mit der Lufthansa in ferne Länder fliegt, kann künftig mit dem "Bergdoktor" nochmal heimatliche Gefühle aufkommen lassen oder mit dem "Traumschiff" schonmal in Fernweh schwelgen: Im Inflight-Entertainment gibt's nun ZDF-Inhalte



18.12.2018 - 18:20 Uhr von Uwe Mantel 18.12.2018 - 18:20 Uhr

Die Lufthansa bietet in ihrem Inflight-Entertainment-System auf der Langstrecke künftig auch eine Rubrik "Best of ZDF" an, in der die Fluggäste Inhalte des Mainzer Senders abrufen können. Zur Auswahl steht etwa der "Bergdoktor", das "Traumschiff" oder auch die Doku-Reihe "Terra X", aktuell mit den Luftaufnahmen "Deutschland von oben".

Damit wolle man das breit gefächerte Medienangebot an Bord - das insgesamt rund 500 Spielfilme und TV-Produktionen umfasst, um bekannte Formate aus deutscher Produktion erweitern, so die Lufthansa. "So kommen zwei der renommiertesten deutschen Marken zusammen, die im In- und Ausland höchstes Ansehen genießen", teilt die Lufthansa mit.

