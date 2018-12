Tennis-Nachschub: Sky verlängert Rechte an der ATP Tour

© Sky

Neben Wimbledon hat Sky jetzt auch die Übertragungsrechte der ATP Tour verlängert. Bis Ende 2023 wird der Bezahlsender zahlreiche Turniere live übertragen, darunter die Finalserie, die jüngst Alexander Zverev für sich entscheiden konnte.



20.12.2018 - 12:21 Uhr von Alexander Krei 20.12.2018 - 12:21 Uhr

Sky wird in den kommenden Jahren weiter auf Tennis setzen: Nachdem der Pay-TV-Sender jüngst die Wimbledon-Übertragungsrechte bis 2022 verlängerte (DWDL.de berichtete), kann nun auch mit Blick auf die ATP Tour grünes Licht vermeldet werden. Wie jetzt bekannt wurde, wird Sky auch in der nächsten Periode die exklusiven Live-Übertragungsrechte an den größten Turnieren der ATP Tour im deutschen, österreichischen und Schweizer Fernsehen halten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sky demnach von 2020 bis 2023 von den Nitto ATP Finals in London in 2020 - und wo auch immer die Finalserie in den Folgejahren stattfindet -, den neun Turnieren der ATP Masters 1000, dem Großteil der 13 Turniere der ATP 500 und neuerdings auch ausgewählten Turnieren der ATP 250 live berichten. Neben der Einzel-Konkurrenz überträgt Sky dann immer auch das Finale des Doppel-Wettbewerbs.

Hoffnungen legt Sky vor allem in Alexander Zverev und Dominic Thiem. "Das Herren-Tennis erlebt gerade die größte Renaissance seit Boris Becker und Michael Stich", sagte Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland. "Wir freuen uns, durch die Vereinbarung mit ATP und ATP Media unseren Kunden auch weiterhin eines der weltweit größten Sportrechte zu präsentieren und mit der ATP Tour künftig die erste Adresse für Tennisfans im deutschen Fernsehen mit mehr als 1.000 Stunden Live-Übertragung zu sein."

Mark Webster, CEO bei ATP Media: "Wir freuen uns, dass wir die Partnerschaft mit Sky Deutschland verlängert konnten. Der deutsche und österreichische Markt ist besonders spannend mit einer Fülle an Talenten und Sky Deutschland hat sich als hervorragender Übertragungspartner der ATP Tour in den letzten Jahren erwiesen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit."

