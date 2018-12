ZDFneo parodiert "Dinner for One" mit William Cohn

Auch in diesem Jahr wird "Dinner for One" wieder oft zum Jahreswechsel bei einigen Sendern laufen. ZDFneo zeigt mit "Dinner for Cohn" eine Parodie des Klassikers, die Hauptrolle darin spielt der aus dem "Neo Magazin Royale" bekannte William Cohn.

William Cohn parodiert bei ZDFneo in wenigen Tagen den Klassiker "Dinner for One". Unter dem Titel "Dinner for Cohn" feiert Cohn Silvester und Geburtstag. Die 15-minütige Comedy wird am 31. Dezember um 22:20 Uhr beim Sender zu sehen sein und am Neujahrsmorgen um 5:10 Uhr wiederholt. In der Mediathek des ZDF ist die Sendung bereits ab dem 30. Dezember verfügbar.

ZDFneo beschreibt "Dinner for Cohn" so: William Cohn feiert an Silvester seinen Geburtstag, doch alle geladenen Gäste sind verhindert. Gut, dass er sich zumindest auf seinen Butler (Marti Fischer) verlassen kann. Am Ende gibt es nur vier, die sich wirklich ärgern werden, weil sie nicht dabei waren: Angela Merkel, Klaus Kinski, Udo Lindenberg und Dieter Bohlen. Denn die Feier entwickelt eine ganz eigene Dynamik.