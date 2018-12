Youtube beschränkt Zugriff auf funk-Serie "Klicknapped"

© funk

Weil mutmaßlich in der funk-Serie "Klicknapped" ein nackter Hintern zu sehen ist, hat Youtube den Zugriff auf eine Folge der Serie für alle User unter 18 Jahren gesperrt. Bei Radio Bremen kann man das nicht nachvollziehen und kritisiert die Plattform dafür.



Radio Bremen bzw. funk haben Ärger mit Youtube. Die Videoplattform hat eine Folge der Serie "Klicknapped" mit einer Altersbeschränkung ab 18 Jahren versehen. Die Episode ist inzwischen nur noch nach Anmeldung für erwachsene Personen sichtbar. Grund für die Altersbeschränkung ist laut Radio Bremen wahrscheinlich der nackte Hintern eines Hauptdarstellers, der knapp fünf Sekunden lang unscharf im Bild zu sehen ist. Besonders schnell arbeiten die vermeintlichen Jugendschütze bei Youtube allerdings nicht: Die Episode ist bereits seit zwei Monaten online und verzeichnete schon mehr als 100.000 Aufrufe.

Laut Youtube verstößt die Folge gegen die Richtlinien der Videoplattform zu sexuellen Inhalten und Nacktheit. Da der Fokus des Videos nicht auf dem Bereich liege, habe man es nur mit einer Altersbeschränkung versehen. Bei Radio Bremen kann man die Aufregung nicht verstehen. Jugendschutzbeauftragte Bärbel Peters hatte die entsprechende Folge für User ab 12 Jahren freigegeben, sie sagt: "Aus deutscher Sicht ist die Sperrung nicht nachzuvollziehen. Ich kann in der beanstandeten Folge nichts erkennen, was einen jugendlichen Menschen in seiner Entwicklung gefährden oder beeinträchtigen könnte."

Radio Bremen weist darauf hin, dass die Serie für junge Menschen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren konzipiert sei. "Faktisch schließt Youtube mit dieser Entscheidung einen Großteil unserer Zielgruppe aus. Wir prüfen hier jede Veröffentlichung sehr gewissenhaft, da ist angesichts so mancher Inhalte, die ich auf YouTube sehe, eine solche Entscheidung schon ein Schlag", sagt Helge Haas, Programmleiter Junge Angebote bei Radio Bremen. Auf der Webseite von funk sind sämtliche Folgen auch weiterhin ohne Altersbeschränkung zu sehen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass funk Ärger mit Youtube hat. Bereits 2017 wurde eine Folge der Mystery-Webseite "Wishlist" wegen einer Sexszene gesperrt und mit einer Altersfreigabe ab 18 versehen, damals wie heute waren die öffentlich-rechtlichen Sender der Meinung, eine Altersfreigabe ab 12 Jahren reicht aus.

