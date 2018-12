"Shopping Queen" auf See und mit Chefredakteuren

© Vox/Andreas Friese

Zur 1500. Folge der Vox-Sendung "Shopping Queen" gibt es ein Fotoshooting mit Guido Maria Kretschmer zu gewinnen. Vorher geht "Shopping Queen" erstmals in europäische Fashion-Metropolen und lädt zudem Magazin-Chefredakteure ein.



20.12.2018 - 16:30 Uhr von Timo Niemeier 20.12.2018 - 16:30 Uhr

Vox hat einige Specials von "Shopping Queen" für Anfang 2019 angekündigt. So zeigt der Sender in der Woche zwischen dem 14. und 18. Januar ein Chefredakteur-Special seines Fashion-Formats. Die fünf Kandidaten bekommen in den Ausgaben jeweils Unterstützung von den Chefredakteuren einiger Modezeitschriften. Mit dabei sind Nikolaus Albrecht ("Freundin"), Jennifer Dixon ("Jolie + Grazia"), Kerstin Weng ("Instyle"), Lara Gonschorowski ("Cosmopolitan") sowie Nadine Nordmann ("Shape" + "Joy").

Eine weitere besondere "Shopping Queen"-Ausgabe hat Vox für Sonntag, den 27. Januar angekündigt. Erstmals geht das Format dann auf hohe See: Ein Schiff bringt die vier Kandidatinnen nach Mallorca, Rom, Pisa und Barcelona. Um zu gewinnen, müssen die Frauen das Motto "Luftig, leicht, leger – Das trägt Frau am Mittelmeer!" in einer ihnen unbekannten Stadt umsetzen. Unterstützung bekommen sie dabei von den vier Promi-Damen Christine Neubauer, Sabrina Setlur, Janine Kunze und Angelina Kirsch.

In der Woche zwischen dem 11. und 15. Februar feiert "Shopping Queen" außerdem Jubiläum, dann wird nämlich die 1500. Folge des Formats über den Sender gehen. Das feiert man, indem man den Kandidatinnen ein besonderes Designerstück an die Hand gibt - und das dann entsprechend in das Outfit eingebunden werden muss. Neben der Siegprämie in Höhe von 1500. Euro winkt der Gewinnerin auch ein Fotoshooting mit Kretschmer, das Bild wird in der nächsten Ausgabe von "Guido", das von Gruner + Jahr verantwortet wird, abgedruckt.

"Shopping Queen" ist auch in diesem Jahr ein Erfolg für Vox gewesen, bislang kam der Sender mit mehr als 250 gezeigten Ausgabe auf rund 8,9 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe. Im Vergleich zu den beiden letzten Jahren ist das zwar ein Rückgang, aber noch immer liegt die Sendung damit über den Normalwerten von Vox und ist eine wichtige Stütze in der Daytime. Zweistellige Marktanteile sind mittlerweile aber eher die Ausnahme.

