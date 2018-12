Mehr Zeit für "Undercover Boss", mehr Folgen "Big Bounce"

© RTL

RTL bringt im Januar "Undercover Boss" mit neuen Folgen zurück - und gibt dem Format künftig die doppelte Sendezeit. Weiter geht's auch mit "Big Bounce" sowie mit der "Witzearena" mit Markus Krebs.



21.12.2018 - 15:05 Uhr von Uwe Mantel 21.12.2018 - 15:05 Uhr

RTL setzt seine Strategie fort, bislang einstündige Formate auf zwei Stunden auszubauen. Das hat man beispielsweise schon bei "Bauer sucht Frau" oder dem "Bachelor" erfolgreich umgesetzt, nun versucht man es bei der Tower-Productions-Produktion "Undercover Boss". Wenn sich das Format, in dem Chefs undercover als normale Arbeiter im eigenen Unternehmen ihren Dienst tun, am Montag, 21. Januar zurückmeldet, dann wird es erstmals drei zweistündige Ausgaben geben.

Diesem XXL-Einsatz stellt sich zuerst Christian Gieselmann von der Warsteiner Gruppe. Eine Woche später gehen Jasmin Schröter und Wolfram Simon-Schröter bei der Zeitfracht Unternehmensgruppe gemeinsam "undercover", schließlich dann Daniel Krauss von Flix Mobility. Zum Abschluss der Staffel warten dann auch noch zwei einstündige Folgen, die aber im Doppelpack ausgestrahlt werden. Hier kommen noch Thomas Weckerlein beim fränkischen Mode-Unternehmen Rudolf Wöhrl SE und Gregor Ries von der Eder Gruppe.

Ein Wiedersehen gibt es dann in der gleichen Woche auch mit der Trampolin-Show "Big Bounce", die sich am 25. Januar mit der zweiten Staffel zurückmeldet. Die erste Staffel der Physical Gameshow war einer der erfolgreichsten Neustarts des vergangenen Jahres mit im Schnitt fast 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kein Wunder also, dass RTL in diesem Jahr sogar eine etwas längere Staffel produziert hat und acht statt sechs Folgen zeigen wird. "Big Bounce" ist eine Eigenentwicklung von Endemol Shine und RTL.

Am gleichen Abend meldet sich zudem Markus Krebs mit seiner "Witzearena" zurück. Da die erste Folge im Anschluss an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" laufen wird, dürfte man sich über die Quoten keine Sorgen machen müssen. Die neue Staffel wird insgesamt vier Folgen umfassen.

