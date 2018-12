Sport1 setzt 2019 auf skurrile Japaner und britischen Trödel

© Zig Zag Productions 2018

Sport1 hat für den Beginn des kommenden Jahres drei neue Dokutainment-Formate in Aussicht gestellt. Mit dabei ist unter anderem ein Format, dass die skurrilsten Shows aus Japan zusammenfasst und eine Trödelshow aus Großbritannien.



Anfang des kommenden Jahres will Sport1 nicht nur mit Sport-Inhalten punkten, nun hat der Sender drei neue Dokutainment-Formate angekündigt. So wird man am Donnerstag, den 17. Januar, ab 20 Uhr vier 30-minütige Ausgaben von "Japandemonium – Die skurrilsten Shows aus Fernost" zeigen. Die Clipshow liefert die lustigsten, bizarrsten und skurrilsten Ausschnitte aus diversen japanischen Spielshows. Zwei weitere Ausgaben des Formats sind eine Woche später ebenfalls ab 20 Uhr zu sehen. Alles sechs Folgen werden dann auch noch einmal am Donnerstag, den 31. Januar, ab 20:15 Uhr wiederholt.

Darüber hinaus hat Sport1 auch das Format "Find It, Fix It, Flog It – Schätze aus der Scheune" angekündigt, dabei handelt es sich um eine britische Trödelshow, die 2016 erstmals bei Channel 4 lief. Henry Cole und Simon O‘Brien reisen darin durch das Land, um antike Gegenstände und alte Schätze zu entdecken. Sie versuchen, die gealterten Stücke zu restaurieren oder umzufunktionieren, danach schätzt ein Gutachter den Wert der Gegenstände. Idealerweise werden die Dinge danach mit Gewinn für die Eigentümer weiterverkauft. Ab dem 11. Februar zeigt Sport1 jeweils eine einstündige Folge immer werktags ab 16:30 Uhr.

Bei dem dritten Format handelt es sich um "Flip Wars - Buying Blind", das ist eine Renovierungsshow: Drei Paare können die zum Verkauf stehenden Häuser nur von außen besichtigen und kaufen somit blind. Der Sieger der Auktion renoviert Haus und Grundstück, um den größtmöglichen Gewinn beim Verkauf herauszuschlagen und die Gegner zu übertrumpfen. Sport1 zeigte eine der jeweils acht einstündigen Folgen ab Montag, den 28. Januar, ebenfalls werktags um 16:30 Uhr.

