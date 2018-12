Sat.1 arbeitet an neuer Sitcom mit Bülent Ceylan

© Sat.1/Arne Weychardt

Auch wenn der Start der Zusammenarbeit bislang nicht von Quoten-Erfolgen gekrönt war, will Sat.1 weiter auf Bülent Ceylan setzen. Nach DWDL.de-Informationen arbeitet Constantin Entertainment gerade für den Sender an einer Sitcom mit dem Comedian.



23.12.2018

Über viele Jahre hinweg feierte Bülent Ceylan große Quoten-Erfolge bei RTL. Seit dem Herbst steht der Comedian jedoch in den Diensten von Sat.1, wo seine neuen Shows bislang jedoch noch nicht den Geschmack des Publikums trafen. Erst floppte die Adaption der US-Spielshow "Game of Games", dann tat sich auch die Rateshow "Big Blöff" schwer, in der Ceylan gemeinsam mit seinem Comedy-Kollegen Chris Tall ein Team bildete.

Weitere Einsätze sind mit Ceylan aber schon vereinbart: So soll der Comedian im kommenden Jahr etwa zum Ensemble der neuen Rückblicks-Show "Was für ein Jahr" mit Hugo Egon Balder gehören - und auch im fiktionalen Bereich tut sich derzeit etwas. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de wird aktuell an einer Sitcom mit Bülent Ceylan in der Hauptrolle gearbeitet. Der Arbeitstitel: "Nur die Spitzen".

Hinter dem Projekt steht die Produktionsfirma Constantin Entertainment, die in der Vergangenheit schon mehrfach mit Ceylan zusammenarbeitete, etwa bei "Bülents großer Überraschungsshow" für RTL. Im Fiction-Bereich hat Constantin Entertainment bislang allerdings noch keine Erfahrungen gesammelt. Auf der Unternehmens-Website werden in diesem Genre bislang ausschließlich Produktionen aufgeführt, die dem Scripted-Reality-Bereich zuzuordnen sind.

Eine Sat.1-Sprecherin wollte sich gegenüber DWDL.de zu dem Projekt nicht äußern. Stattdessen antwortete sie allgemein: "Wir arbeiten aktuell an vielen Ideen mit Bülent Ceylan."

