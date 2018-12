"Dancing on Ice": Sat.1 setzt wieder auf Katarina Witt

© Sat.1

Schon als ProSieben 2006 und 2008 erstmals Promis aufs Eis schickte, war die ehemalige Profi-Eiskunstläuferin Katarina Witt das Gesicht der Sendung. Auch bei "Dancing on Ice" sitzt sie nun in der Jury, dazu kommt unter anderem eine Vox-Löwin



27.12.2018 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 27.12.2018 - 09:51 Uhr

Der Start der Neuauflage von "Dancing on Ice" steht schon kurz bevor, die Auftaktshow läuft am 6. Januar in Sat.1 - doch um die Besetzung der Jury hat Sat.1 bis jetzt ein Geheimnis gemacht. Nun ist bekannt, wer über die Eiskunstlauf-Fähigkeiten der Promis urteilen wird: Sat.1 setzt unter anderem auf Katarina Witt, die ab 2006 bereits das Aushängeschild - und damals auch Produzentin - zweier Staffeln von "Stars auf Eis" bei ProSieben war. Sat.1 angelte sich damit in jedem Fall das bis heute bekannteste Gesicht des Landes in Sachen Eiskunstlauf.

Neben Katarina Witt werden außerdem die Unternehmerin Judith Williams, vor allem bekannt durch Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", Profi-Tänzer Cale Kalay, der zuletzt schon bei "Dance Dance Dance" in der Jury saß, sowie der Eiskunstlauf-Kommentator und ehemalige Deutscher Meister Daniel Weiss in der Jury sitzen. Als Moderatoren werden Marlene Lufen und Daniel Boschmann durch die Sendung führen.

Auch die prominenten Kandidaten sind bereits bekannt. So nehmen Entertainerin Désirée Nick, Sängerin Sarah Lombardi, Curvy Model Sarina Nowak, Moderatorin Aleksandra Bechtel, Musiker John Kelly, Bob-Olympiasieger Kevin Kuske, Schauspieler Timur Bartels ("Club der roten Bänder") und Detlef D! Soost an der Show teil. Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany. Sat.1 zeigt die Sendung ab dem 6. Januar sonntags um 20:15 Uhr.



Teilen