Sport1 zeigt im Januar zwei Testspiele des BVB

Trotz der Winterpause wird Sport1 in den kommenden Wochen viele Fußballspiele übertragen. Neben einigen Hallenturnieren zeigt der Sender auch Testspiele von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund.



28.12.2018 - 10:41 Uhr

Sport1 wird im Januar zwei Testspiele von Borussia Dortmund zeigen. Der Bundesliga-Führende tritt am 7. Januar gegen Fortuna Düsseldorf an, Sport1 überträgt das Match live ab 15:55 Uhr. Düsseldorf hatte Dortmund in der Bundesliga zuletzt die erste und bislang einzige Niederlage der Saison zugefügt. Am 11. Januar spielt der BVB gegen Feyenoord Rotterdam, dieses Spiel überträgt Sport1 ab 16:55 Uhr.

Neben den beiden BVB-Testkicks überträgt Sport1 im Januar auch eine Reihe von Hallenturnieren, etwa den Mercedes-Benz JuniorCup, der als hochkarätiges Nachwuchsturnier gilt. Sport1 berichtet am 5. und 6. Januar live vom zweitägigen Turnier, mit dabei sind neben Gastgeber VfB Stuttgart unter anderem auch Mannschaften von Bayern München, Rapid Wien, Hertha BSC, Liverpool und Schalke 04. Martin Quast moderiert, als Kommentatoren sind Oliver Forster und Markus Höhner im Einsatz. Am 4. und 5. Januar überträgt man außerdem Spiele des AOK Traditionsmasters aus Berlin, hier messen sich zum zehnten Mal Legendenmannschaften namhafter Klubs. Moderator Jochen Stutzky begleitet das Turnier, am Mikrofon sind Thomas Hermann und Franz Büchner mit dabei.

Darüber hinaus überträgt Sport1 im Januar auch noch den Cup der Öffentlichen Versicherungen am 5. Januar sowie den Budenzauber Emsland am 12. Januar. Rund eine Woche später, am 18. Januar, geht dann auch schon die Rückrunde in der Bundesliga wieder los.

