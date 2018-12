SWR zeigt sechsteilige Miniserie mit Uwe Ochsenknecht

© SWR/Violet Pictures/Maor Waisburd

Im Januar wird der SWR die sechsteilige Miniserie "Labaule & Erben" zeigen, in der Uwe Ochsenknecht eine Hauptrolle spielt. Alle Folgen der Serie, die auf einer Idee von Harald Schmidt basiert, sind schon jetzt online in der Mediathek verfügbar.



Im Oktober 2017 haben die Dreharbeiten für die SWR-Produktion "Labaule & Erben" begonnen. Lange war es still um das Projekt, nun gibt es aber einen Ausstrahlungstermin. Der SWR wird die sechs Folgen ab dem 10. Januar immer donnerstags um 22 Uhr zeigen. Schon jetzt sind alle Episoden in der Mediathek zu sehen. Die Serie basiert auf einer Idee von Harald Schmidt, der bei der Umsetzung allerdings nicht mitgewirkt hat.

In "Labaule & Erben" gerät eine Verlegerdynastie ins Wanken: Als Wolfram Labaule nach dem Unfalltod seines Vaters unverhofft und unvorbereitet den Verlegerposten übernimmt, findet er sich in einem Dschungel aus Intrigen, Interessen und Medienkrise wieder. Schon am ersten Tag in seiner neuen Rolle kommt es zum Schwur, als der Neuverleger mit dem Vorwurf einer gefälschten Fotoreportage aus Syrien konfrontiert wird. Doch er will es allen zeigen - insbesondere seiner Mutter, die rechtzeitig zur Testamentseröffnung aus Uruguay heimgekehrt und den Verlag an die Boulevard-Konkurrenz verschleudern will. Gespielt wird die Hauptfigur Wolfram Labaule von Uwe Ochsenknecht.

Geschrieben wurden die Drehbücher von den Autoren Richard Kropf, Bob Konrad und Hanno Hackfort sowie Elena Senft und Anneke Janssen. Regie führte Boris Kunz, der für den BR "Hindafing" umsetzte. Neben Ochsenknecht sind Inka Friedrich, Irm Hermann, Lena Dörrie, Lukas Rüppel, Felix von Manteuffel, Marlene Morreis, Amelie Kiefer, Nils Dörgeloh, Michael Ostrowski, Bernd Stegemann, Emily Cox und August Zirner in weiteren Rollen zu sehen. Produziert wurde die Serie von Violet Pictures in Zusammenarbeit mit Zeitsprung Pictures, Produzenten sind Alexis v. Wittgenstein, Michael Souvignier und Till Derenbach.

