"The Biggest Loser"-Jubiläumsstaffel startet im Februar

Die neueste Staffel von "The Biggest Loser" ist ab Anfang Februar immer am Sonntagvorabend zu sehen, anders als zuletzt findet der Auftakt nicht mehr in der Primetime statt. Die mittlerweile zehnte Staffel umfasst so viele Folgen wie noch nie.



31.12.2018 - 12:12 Uhr von Timo Niemeier 31.12.2018 - 12:12 Uhr

Sat.1 hat die neue Staffel der Abspeck-Show "The Biggest Loser" terminiert: Die insgesamt 13 Folgen sind ab dem 3. Februar auf dem gewohnten Sendeplatz am Sonntagvorabend zu sehen. Weil die Sonntagsprimetime ab Januar mit "Dancing on Ice" belegt ist, startet "The Biggest Loser", wie schon 2017, am Vorabend. In diesem Jahr lief die erste Ausgabe der Sendung noch in der Primetime, verzeichnete dort aber die mit Abstand niedrigsten Marktanteile der gesamten Staffel. Die regulären Ausgaben werden wie gehabt wöchentlich ab 17:45 Uhr ausgestrahlt, die Auftakt-Episode ist länger und beginnt dementsprechend etwas früher.

Mit 13 Ausgaben ist die zehnte Staffel von "Biggest Loser" so umfangreich wie noch nie. Darüber hinaus hat Sat.1 bereits im September zwei Specials angekündigt, die die Jubiläumsstaffel flankieren sollen. Details zum Inhalt dieser Spezialausgaben gibt es derzeit allerdings noch keine. Christine Theiss agiert auch in der neuen Staffel als Team-Chefin, als Coaches für die übergewichtigen Teilnehmer sind Ramin Abtin und Mareike Spaleck mit dabei.

"The Biggest Loser" hat sich für Sat.1 am Sonntagvorabend in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen und verlässlichen Quotenbringer entwickelt. Die neunte Staffel erreichte in diesem Jahr im Schnitt fast zwei Millionen Zuschauer, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 12,7 Prozent, beim Finale waren es in der Primetime sogar 15,6 Prozent - später wurde dieser Wert dann noch auf 16,2 Prozent hochgewichtet. Produziert wird "The Biggest Loser" von RedSeven Entertainment.

