Netflix entfernt in Saudi-Arabien Folge einer Comedy-Show

© Netflix

In einer Ausgabe der Comedy-Show "Patriot Act with Hasan Minhaj" macht sich Comedian Hasan Minhaj über Saudi-Arabien und dessen Kronprinz Mohammed bin Salman lustig. Nun hat Netflix die Ausgabe nach Protesten des Landes für saudische Nutzer geblockt.



02.01.2019 - 08:26 Uhr von Timo Niemeier 02.01.2019 - 08:26 Uhr

Der saudi-arabische Journalist und Regierungskritiker Jamal Khashoggi ist am 2. Oktober in der Botschaft seines Landes in Istanbul getötet worden. Bis heute ist nicht restlos geklärt, wie der Mord abgelaufen ist. Der Comedian Hasan Minhaj nahm den Vorfall jedenfalls zum Anlass, um Ende Oktober in seiner Netflix-Comedy-Show "Patriot Act with Hasan Minhaj" über Kronprinz Mohammed bin Salman herzuziehen. Gleichzeitig ging es in der Ausgabe auch um den Militäreinsatz Saudi-Arabiens im Jemen.

Diese Art von Comedy kam in Saudi-Arabien allerdings nicht gut an, weshalb der Staat bei Netflix intervenierte - und der SVoD-Dienst hat die besagte Ausgabe nun für saudi-arabische Nutzer gesperrt. Netflix hat das inzwischen bestätigt. "Wir unterstützen mit Nachdruck weltweit die künstlerische Freiheit und haben die Folge nur in Saudi-Arabien zurückgezogen, nachdem wir eine rechtskräftige Aufforderung erhalten haben", heißt es von einer Netflix-Sprecherin. Laut der britischen "Financial Times" soll Netflix mit der Ausgabe gegen ein Gesetz zur Cyber-Kriminalität verstoßen haben.

"Patriot Act with Hasan Minhaj" ist eine wöchentliche Comedy-Show, die am 28. Oktober mit einer Doppelfolge startete, Hasan Minhaj ist gleichzeitig auch Produzent. Bislang wurden sieben Ausgaben der Show veröffentlicht, insgesamt soll die erste Staffel 32 Episoden umfassen.

Teilen