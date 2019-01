Spencer Neumann wird neuer Finanzchef von Netflix

© Netflix

Netflix hat einen Nachfolger für seinen langjährigen Finanzchef David Wells gefunden: Spencer Neumann wird diesen Posten beim Streamingdienst künftig einnehmen. Zuvor arbeitete er auch schon für Disney.



03.01.2019



Neumann kommt von Spielehersteller Activision Blizzard, wo er seit Mai 2017 als Finanzchef arbeitete. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Positionen bei Disney, so war er unter anderem CFO und Executive Vice President of Global Guest Experience bei den Disney Parks. "Spencer ist ein hervorragender Entertainment-Manager und wir freuen uns sehr, dass er uns dabei helfen wird, Menschen auf der ganzen Welt Geschichten zu liefern", so Netflix-Chef Reed Hastings. Gleichzeitig bedankte sich Hastings bei David Wells.



Neumann selbst sagt zu seinem neuen Job: "Netflix ist eine einzigartige Marke. Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, dass ich mit dem Netflix-Team und allen unseren Stakeholdern zusammenarbeiten kann, um die außergewöhnliche Erfolgsgeschichte und Innovationskraft des Unternehmens weiter auszubauen." Auf Neumann wartet bei Netflix eine große Aufgabe: Das Unternehmen arbeitet operativ zwar profitabel, hat aber viele Schulden.

