RTL schickt "Auf fremden Sofas" in eine zweite Staffel

Bei RTL wird es in diesem Jahr weitere Einblicke in den Alltag fremder Familien geben: Wie eine Sendersprecherin auf Anfrage bestätigte, wird derzeit schon an einer zweiten Staffel von "Auf fremden Sofas" gearbeitet.



03.01.2019 - 13:51 Uhr von Uwe Mantel 03.01.2019 - 13:51 Uhr

Drei Wochen lang testete RTL im vergangenen Jahr das Format "Auf fremden Sofas" im Nachmittagsprogramm und gewährte darin einen Einblick in den Alltag von mehreren Familien und Paaren. Die ließen ihre Wohnung und Autos mit fest installierten Kameras ausstatten, um so einen möglichst unverstellten Blick in ihr Leben zu ermöglichen, das dann im Anschluss vom heimischen Sofa aus auch kommentiert wurde.

Obwohl die so erzählten Geschichten weit unspektakulärer waren als das, was RTL in den vergangenen Jahren mit teils überdrehten Scripted-Reality-Storys aufgetischt hat, waren die Quoten durchaus ermutigend. Mit im Schnitt 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bestand zwar in dem insgesamt noch holprigen Umfeld noch viel Luft nach oben, in der Spitze war der Marktanteil aber auf bis zu 14,3 Prozent gestiegen - Potential hat das Format also offensichtlich. Im Vergleich zum vorher auf diesem Sendeplatz getesteten "Hol dir die Kohle" schlug sich "Auf fremden Sofas" spürbar besser.

Daher will RTL die Reihe im diesem Jahr auch fortsetzen und hat bei der Produktionsfirma Norddeich TV eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Man werde das Format noch einmal weiterentwickeln und wolle es so schnell wie möglich mit neuen Folgen auf Sendung schicken, so eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Anfrage. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, aktuell sucht RTL auch noch nach weiteren Familien und Paaren, die sich für "Auf fremden Sofas" filmen lassen wollen.

Derzeit behilft sich RTL nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr mit Doppelfolgen von "Meine Geschichte, Mein Leben", zeigt nun also sogar wieder mehr Scripted Reality als zuletzt im Herbst im Nachmittagsprogramm. Ab dem 21. Januar steht mit "Mensch Papa! Väter allein zuhaus" aber nochmal ein - allerdings nur einwöchiger - Test eines neuen Formats auf dem Programm. Darin will RTL der Frage nachgehen, was passiert, wenn man Väter zwei Tage allein daheim mit Kindern und dem Haushalt lässt. In jeder Woche beobachten und kommentieren fünf Frauen, wie sich ihre Männer dabei anstellen.

