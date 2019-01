RTLplus holt "Alles Nichts Oder?!" aus dem Archiv

© MG RTL D

Anfang Februar wird der 35. Geburtstag von RTL im Rahmen einer Geburtstagsshow bei RTLplus gefeiert. Danach kramt der Spartensender mit "Alles Nichts Oder?" noch einen echten Show-Klassiker aus dem Archiv.



04.01.2019 - 11:18 Uhr von Alexander Krei 04.01.2019 - 11:18 Uhr

Auch wenn RTL streng genommen schon am 2. Januar seinen 35. Geburtstag feierte, wird es die große Geburtstagsshow bekanntlich erst in einigen Wochen zu sehen geben - beim Spartensender RTLplus (DWDL.de berichtete). Im Anschluss an "35 Jahre RTLplus - Der große Kultabend" wird der Sender außerhalb einen Klassiker auf den Bildschirm zurückholen, der schon seit einigen Jahren nicht mehr wiederholt worden ist.

Dabei handelt es sich um "Alles Nichts Oder?!", jene legendäre Show, die Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen von 1988 und 1992 gemeinsam präsentierten. Am Freitag, den 1. Februar wiederholt RTLplus ab Mitternacht drei Folgen der Sendung. Gezeigt werden die Ausgaben, in denen der nun fürs Dschungelcamp verpflichtet Tommi Piper sowie Marianne Rosenberg und Chris Howland zu Gast waren.

Bei "Alles Nichts Oder?!" traten Balder, von Sinnen und ihre Gäste in mitunter skurrilen Spielrunden gegeneinander an und spielten dabei um Torten, die der oder die Verlierer am Ende ins Gesicht geworfen bekamen.

