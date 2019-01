Soap-Aus nach 50 Folgen: Sat.1 beendet "Alles oder nichts"

© SAT.1/André Kowalski

Sat.1 nimmt seine glücklose Dailysoap "Alles oder nichts" mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Der Schritt kommt wenig überraschend, nachdem die Quoten zuletzt auf neue Tiefststände gestürzt waren. Dennoch wird vorerst weitergedreht.



07.01.2019 - 12:00 Uhr von Alexander Krei 07.01.2019 - 12:00 Uhr

Die Quoten waren zuletzt einfach zu desaströs: Nachdem "Alles oder nichts" vier Mal in Folge nicht mal mehr zwei Prozent Marktanteil schaffte, hat sich Sat.1 dazu entschieden, seine erst im Oktober gestartete Dailysoap nach etwas mehr als 50 Folgen aus dem Programm zu nehmen. Das bestätigte der Sender gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Demnach wird die Serie schon an diesem Montag nicht mehr ausgestrahlt.

"Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, die Ausstrahlung unserer Daily 'Alles oder nichts' abzubrechen und bereits heute aus dem Programm zu nehmen", sagte Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger zu DWDL.de. "Die Reaktionen unserer Zuschauer in den sozialen Netzwerken waren durchweg positiv, was uns seit Start bestärkt hat, dieses Durchhaltevermögen zeigen. Aber die Performance war und blieb auch nach zehn Wochen und 50 Folgen zu schwach. Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich beim gesamten Team für die hervorragende Arbeit in den letzten Wochen und Monaten."

Die restlichen Folgen von "Alles oder nichts" sollen nun online auf Sat1.de sowie beim Bezahlsender Sat.1 Emotions ausgestrahlt werden. Wie viele Episoden noch ausstehen, ist bislang aber nicht klar, denn aktuell befindet sich "Alles oder nichts" noch in der Produktion. Sender und Produktionsfirma Producers at Work wollen nun gemeinsam überlegen, wie sie die Handlung zu Ende bringen können.

Im Schnitt hatte "Alles oder nichts" in den zurückliegenden Wochen weniger als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren - selbst in dem ohnehin schon schwachen Umfeld war das auf Dauer nicht tragbar. Kurz vor Weihnachten musste Sat.1 dann auch noch eine Umbesetzung vornehmen: Hauptdarstellerin Sarah Maria Besgen verließ die Serie "aus privaten Gründen", wie es hieß, und wurde durch Tanja Wenzel ersetzt, die einst schon bei "Anna und die Liebe" mitwirkte. Der Rollentausch versetzte der Soap offenbar den Todesstoß, denn seither sanken die Quoten noch einmak kräftig.

Durch die kurzfristige Programmänderung wird Sat.1 derweil am Vorabend vorerst wieder auf Scripted Reality setzen und den täglichen Sendeplatz um 18:30 Uhr zunächst mit halbstündigen Wiederholungen der "Ruhrpott-Wache" bespielen. Dadurch erhofft sich der Sender wohl auch etwas mehr Rückenwind für die neue Erfindershow "Wie genial ist das denn?!", die ab diesem Montag anstelle von "Genial daneben - Das Quiz" gezeigt wird.

