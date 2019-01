NBC Universal erwirbt Red-Arrow-Serie "Departure"

© NBCU

Die von Red Arrow Studios produzierte Verschwörungs-Serie "Departure" findet mit Universal TV eine Heimat. Der zu NBC Universal gehörende Pay-TV-Sender plant die Premiere für dieses Jahr. Die Serie handelt von einem verschwundenen Flugzeug.



07.01.2019 - 15:16 Uhr von Kevin Hennings 07.01.2019 - 15:16 Uhr

NBC Universal International Networks hat die Ausstrahlungsrechte an der von Red Arrow Studios produzierten Serie "Departure" für Europa und Afrika erworben. Die Thriller-Serie dreht sich um ein Flugzeug mit 250 Passagieren, welches zwischen dem JFK Airport in New York und dem Heathrow Airport in London plötzlich verschwindet. In Deutschland wird die Serie, die in Ko-Produktion mit Starling Television entstand, im Laufe des Jahres beim Bezahlsender Universal TV zu sehen sein.





"Die packende Story von 'Departure' –-voller Verschwörung, Mystery und faszinierender Charaktere - passt hervorragend zu unseren internationalen Channel-Brands und wird unsere Zuschauer durch ihre Spannung absolut packen", sagte Steve Patscheck, EVP Global Programming bei NBCUniversal International Networks. Bo Stehmeier, Präsident der Red Arrow Studios: "Zuschauer in ganz Europa und Afrika werden von der actiongeladenen, spannenden Handlung und der Starbesetzung begeistert sein."



Darum geht es in "Departure": Das Passagierflugzeug mit der Flugnummer 716 fliegt über den Atlantik und verschwindet plötzlich. Vermutet wird ein Absturz, den auch die nun verwitwete Luftfahrtforscherin Kendra Malley (Archie Panjabi, "The Good Wife") betrifft. Von ihrem ehemaligen Chef und Mentor Howard Lawson (Christoph Plummer, "All The Money In The World") wird sie dazu einberufen, den Fall zu untersuchen.

Unter den Augen der Weltöffentlichkeit beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Kendra und ihr Team versuchen unter Hochdruck das fehlende Flugzeug zu lokalisieren und potentielle Überlebende zu finden. Dabei müssen sie sich mit einer Vielzahl von Verdächtigen und unterschiedlichen Motiven auseinandersetzen, von Selbstmord des Piloten und Terrorismus über politisch motivierten Mord und Systemversagen, um herauszufinden, was wirklich mit Flug 716 passiert ist, und um zu verhindern, dass dies erneut geschehen könnte.

Neben Archie Panjabi und Christoph Plummer sind auch Kris Holden-Ried ("Vikings"), Claire Forlani ("Hawaii Five-O"), Rebecca Liddiard ("Frankie Drake Mysteries") sowie Shazad Latif ("Star Trek: Discovery") Teil des Casts. Die Regie bei "Departure" führt T.J. Scott. Die erste Staffel besteht aus sechs einstündige Episoden.



