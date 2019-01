"Das Boot": Sky-Chef liebäugelt mit Sublizenzierung

© Sky/Andreas Hoffmann

Die Sky-Serie "Das Boot" könnte den Weg ins Free-TV schaffen. Nach Angaben von Sky-Chef Carsten Schmidt bestehe "großes Interesse an einer Sublizenzierung". Mittelfristig will der Bezahlsender jährlich sechs Serien produzieren.



07.01.2019 - 15:42 Uhr von Alexander Krei 07.01.2019 - 15:42 Uhr

Die Sky-Serie "Das Boot" könnte nach der erfolgreichen Premiere auch den Weg ins Free-TV schaffen. Das sagte Sky-Chef Carsten Schmidt am Wochenende in der "Welt am Sonntag". "Wir sind aktuell mit verschiedenen Nachfragern im Gespräch." Nach neun Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis gebe es "natürlich großes Interesse an einer Sublizenzierung".

Nach dem Erfolg der ersten Staffel hatte der Bezahlsender noch im Dezember bei Bavaria Fiction eine Fortsetzung der Serien-Adaption des Filmklassikers in Auftrag gegeben. Mit "Der Pass" und "Acht Tage" stehen darüber hinaus bereits weitere fiktionale Eigenproduktionen in den Startlöchern - darüber hinaus hat man dagegen schon erstaunlich lange keine neuen Serien mehr angekündigt.

Mittelfristig plane Sky in Deutschland die Produktion von sechs Serien im Jahr, erklärte Schmidt. Noch in diesem Jahr soll "Babylon Berlin" in die zweite Staffel gehen.

Teilen