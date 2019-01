Karola Wille neue Vorsitzende des IPI in Deutschland

© MDR/Marco Prosch

Die MDR-Intendantin Karola Wille hat den Vorsitz des deutschen Nationalkomitees des Internationalen Presse Institutes (IPI) übernommen. Die Organisation setzt sich für Medienfreiheit ein und hat unter anderem Beobachterstatus bei der UNO und UNESCO.



08.01.2019 - 10:54 Uhr von Timo Niemeier 08.01.2019 - 10:54 Uhr

Seit dem Beginn des neuen Jahres ist Karola Wille neben ihrer Tätigkeit als MDR-Intendantin auch Vorsitzende des Internationalen Presse Instituts in Deutschland. Wille hat den Vorsitz des deutschen Nationalkomitees der internationalen Organisation übernommen. Das IPI mit Sitz in Wien ist ein weltweites Netzwerk von Redakteuren, Journalisten und Medienmanagern, die sich gemeinsam für hochwertigen und unabhängigen Journalismus einsetzen.

Der Verein tritt für die Medienfreiheit und den freien Nachrichtenfluss ein und hat einen Beobachterstatus bei verschiedenen internationalen Gremien wie UNO, UNESCO und Europarat. Wille folgt als Vorsitzende auf den früheren ZDF-Justiziar Carl-Eugen Eberle. In einem Neujahrsgruß an die Mitglieder des Nationalkomitees erklärte Wille, mahnende, aufklärende und aufrüttelnde Stimmen wie die des IPI würde es mehr denn je brauchen. Die weltweite Tendenz, Presse- und Meinungsfreiheit selbst in Demokratien infrage zu stellen, und den Journalismus zu diskreditieren, sei besorgniserregend.

Teilen