ESC-Vorentscheid: Das Erste wechselt den Sendeplatz

© EBU

Der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest bekommt einen neuen Sendeplatz und wird erstmals seit mehreren Jahren nicht mehr donnerstags ausgestrahlt. Die Entscheidung, wer für Deutschland nach Israel fährt, fällt Ende Februar.



08.01.2019 - 16:57 Uhr von Alexander Krei 08.01.2019 - 16:57 Uhr

Schon im November stellte die ARD jene sechs Kandidaten vor, die für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Israel fahren wollen. Jetzt steht auch ein Ausstrahlungstermin fest - und der weiß durchaus zu überraschen. Denn anders als zuletzt wird es den deutschen Vorentscheid diesmal nicht an einem Donnerstag zu sehen geben.

Die Ausstrahlung soll stattdessen am Freitag, den 22. Februar um 20:15 Uhr erfolgen. Auf diese Weise geht "Unser Lied für Israel" einem Duell mit der erfolgreichen ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" aus dem Weg. Im vergangenen Jahr hatte der Vorentscheid

Präsentiert wird die Show diesmal wieder von Barbara Schöneberger, die im vergangenen Jahr ausgesetzt hatte. An ihrer Seite ist Linda Zervakis dabei. Die "Tagesschau"-Sprecherin hatte den Vorentscheid im vergangenen Jahr zusammen mit Elton präsentiert. Ihn wird sie aber trotzdem wiedersehen: Zervakis wird nämlich am 22. Februar zusammen mit dem Vorjahres-Teilnehmer Michael Schulte bei "Wer weiß denn sowas?" dabei, in der Elton einer der Team-Kapitäne ist.

Im weiteren Verlauf des Abends bleibt die ARD indes musikalisch. So gibt es um 22:30 Uhr das 45-minütige Special "Lindenberg ahoi - Udo und seine Freunde" zu sehen, ehe ab 23:15 Uhr das einstündige Konzert "Udo Lindenberg - Live vom Atlantik" folgt.

Teilen