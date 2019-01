Discovery übernimmt Betreiber von Radsport-Plattformen

© Discovery

Nach dem verstärkten Engagement im Golf-Bereich will Discovery auch in den Radsport investieren. Dazu hat man jetzt die Mehrheit an der Play Sports Group übernommen, die drei führende Radsport-Plattformen betreibt.



08.01.2019 - 18:28 Uhr von Alexander Krei 08.01.2019 - 18:28 Uhr

Discovery hat die Mehrheit des Sportmedien-Unternehmens Play Sports Group übernommen und hält nun 71 Prozent. Schon vor knapp zwei Jahren hatte Discovery einen Anteil von 20 Prozent erworben. Die Gruppe betreibt die Radsport-Plattformen Global Cycling Network, Global Mountainbike Network und Global Triathlon Network. Die acht Video-Kanäle generieren eigenen Angaben zufolge jeden Monat mehr als 45 Millionen Video-Views.

Der Gründer und CEO der Play Sports Group, Simon Wear, wird sich zusammen mit seinem Team aus 140 Radsport-Experten in den Bereichen Content, Creative, Digital, Marketing und Sales Service Discovery anschließend. Gemeinsam sollen sie einen neuen global agierenden Bereich mit Foku auf Radsport bilden.

"Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Strategie von Discovery, seine Rolle als weltweit führender Anbieter von Marken und Produkten, die Menschen begeistern, auszubauen", sagte JB Perrette, Präsident und CEO von Discovery International. Und Peter Faricy, CEO von Global Direct to Consumer bei Discovery, ergänzte, man wolle nun ein 360-Grad-Angebot aufbauen, das die Stärke der digitalen Inhalte mit den Live-Übertragungen und Plattformen von Eurosport kombiniere.

Erst kürzlich hatte Discovery eine strategische Allianz mit der PGA Tour geschlossen, um ein plattformübergreifendes Angebot für Golf-Fans auf die Beine zu stellen. Der Streamingdienst GolfTV ist inzwischen auf dem Markt.

Teilen