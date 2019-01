Starttermin für neue "Voice Kids"-Staffel steht fest

© Sat.1/André Kowalski

Mitte Februar wird sich Sat.1 wieder auf die Suche nach jungen Gesangstalenten begeben. Dann nämlich startet die siebte Staffel von "The Voice Kids". Mit dabei sind mehr Coaches als bisher und auch neue Moderatorin ist an Bord.



09.01.2019 - 12:53 Uhr von Alexander Krei 09.01.2019 - 12:53 Uhr

"The Voice of Germany" und "The Voice Senior" sind gerade vorbei, da steht schon die neue Staffel von "The Voice Kids" in den Startlöchern. Es handelt sich bereits um die siebte Staffel, die Sat.1 ab dem 17. Februar jeweils sonntags um 20:15 Uhr ausstrahlen wird. Den Ausstrahlungstermin hat der Sender jetzt offiziell bestätigt.

Bereits bekannt war, dass Sat.1 in den neuen Folgen die Zahl seiner Coaches erhöhen wird. Bereits zum fünften Mal ist Titelverteidiger Mark Forster mit dabei, zudem kehrt Lena Meyer-Landrut drei Jahre nach ihrem Sieg auf den Coach-Stuhl zurück. Daneben sind Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß und The BossHoss, Alec Völkel und Sasha Vollmer, erstmals bei "The Voice Kids" mit an Bord.

Veränderungen gibt's auch mit Blick auf die Moderation: Neben Thore Schölermann wird erstmals Melissa Khalaj durch "The Voice Kids" führen. Sie war zuletzt an der Seite von Jochen Bendel in der Late-Night-Show von "Promi Big Brother" bei Sixx zu sehen und löst Debbie Schippers ab, die in den beiden vergangenen Staffeln für die Musikshow vor der Kamera stand.

Im Schnitt schalteten zuletzt fast zweieinhalb Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil der Castingshow lag bei etwas weniger als zwölf Prozent in der Zielgruppe. Um die Produktion von "The Voice Kids" kümmert sich erneut Talpa Germany.

