"Magic Moments": Disney-Quizshow läuft im Februar

Mehr als zwei Jahre nach der ersten Ankündigung schafft es die "Disney Magic Moments"-Quizshow nun bald tatsächlich auf die Schirme. Der Disney Channel wird die vier Ausgaben im Februar immer montags zur besten Sendezeit ausstrahlen.



09.01.2019 - 13:34 Uhr von Timo Niemeier 09.01.2019 - 13:34 Uhr

Der Disney Channel hat verraten, wann die neue Quizshow "Disney Magic Moments" zu sehen sein wird. Am 4. Februar flimmert das Format erstmals über die Bildschirme, die weiteren drei Ausgaben laufen an den darauffolgenden Montagen immer um 20:15 Uhr. In den vier Ausgaben stellen sich drei Kandidaten der Herausforderungen und müssen 16 Fragen zu 16 verschiedenen Disney-Filmen beantworten.

Moderiert wird die Quizshow von Steven Gätjen, der schon lange mit Disney zusammenarbeitet. Er sagt: "Ein Disney Quizformat, das haben sich viele schon lange gewünscht und endlich wird es Realität! Ich freue mich sehr, dass uns ‘Disney Magic Moments – Die große Quizshow’ in guter Tradition in die schönsten Momente unserer Lieblings-Filme und -Serien aus dem Haus Disney eintauchen lässt. Genau das ist es auch, was diese Show so einzigartig macht: die große Vielfalt an bewegenden Geschichten, zauberhaften Momenten und liebeswerten Charakteren, die es so nur bei Disney geben kann."

Das Spektrum der Fragen soll das gesamte Disney-Universum umfassen. So geht es Animations-Filme wie "Cinderella" und das "Dschungelbuch" sowie um Spielfilme wie "Fluch der Karibik". Auch das Wissen über Serien und Dokumentationen aus dem Disney-Universum wird abgefragt. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 15.000 Euro. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment.

Mit der Quizshow knüpft der Disney Channel an die Rankingshow "Disney Magic Moments" an, von der der Sender in den vergangenen Jahren mehr als 20 Ausgaben ausgestrahlt hat. Auch die Rankingshow wurde von Steven Gätjen moderiert. Die ersten Pläne zu einem Quiz-Ableger gab es bereits im Oktober 2016.

