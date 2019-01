Neues Gesicht fürs "Schleswig-Holstein Magazin" im NDR

© NDR

Ab der kommenden Woche müssen sich die Zuschauer des "Schleswig-Holstein Magazins" an einen neuen Moderator gewöhnen. Der 32-jährige Henrik Hanses übernimmt den Job von Jan Malte Andresen, den es vom Norden nach Köln zieht.



10.01.2019 - 10:38 Uhr von Alexander Krei 10.01.2019 - 10:38 Uhr

Das "Schleswig-Holstein Magazin" im NDR Fernsehen bekommt einen neuen Moderator. Ab dem 14. Januar wird Henrik Hanses für die Regionalsendung vor der Kamera stehen und das Magazin wochenweise zusammen mit Gaby Lüeße präsentieren. Harriet Heise und Christopher Scheffelmeier sowie Marie-Luise Bram und Gerrit Derkowski übernehmen weiterhin in den übrigen Wochen.





Henrik Hanses übernimmt den Job von Hörfunk- und Fernsehmoderator Jan Malte Andresen, den es nach Köln zieht, wo er künftig verstärkt beim Hörfunksender WDR 2 zum Einsatz kommt. Aber auch für Tagesschau24 wird Andresen weiterhin arbeiten.



"Henrik Hanses passt ausgezeichnet in unser Team", sagt NDR-Fernsehchef Norbert Lorentzen. "Er hat Spaß an der neuen Aufgabe, die Zuschauerinnen und Zuschauer in Schleswig-Holstein gut zu informieren und zu unterhalten. Das ist anspruchsvoll. Wir sind sicher, Henrik Hanses wird das gelingen." Der 32-Jährige arbeitet seit 2016 für den NDR, unter anderem als Moderator bei NDR 2.

"Das 'Schleswig-Holstein Magazin' zu moderieren ist für mich eine tolle Herausforderung, ich habe großen Respekt vor der neuen Aufgabe, aber ich habe das Team und auch meine Mitmoderatorin Gaby Lüeße ja schon kennengelernt und das versüßt mir den Start am Montag sehr", so der Neuzugang.

