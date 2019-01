"Arthurs Gesetz" goes USA: TBS sichert sich Rechte

© Turner Broadcasting System Europe Limited & Goodfriends/ Hendrik Heiden

Wie Turner bekannt gegeben hat, hat sich der US-Sender TBS umfangreiche Rechte am Comedy-Hit "Arthurs Gesetz" gesichert. Das Format mit Jan Josef Liefers und Martina Gedeck kann somit ausgestrahlt, aber auch adaptiert werden.



10.01.2019 - 12:40 Uhr von Kevin Hennings 10.01.2019 - 12:40 Uhr

Der Pechvogel Arthur Ahnepol ist nicht nur hierzulande auf Gefallen gestoßen, sondern auch bei Verantwortlichen des US-Senders TBS. Im Zuge dessen erwirbt der Comedy-Sender von Turner US umfangreiche Rechte an dem TNT Original "Arthurs Gesetz". So sei nicht nur geplant, die Ursprungsserie mit Jan Josef Liefers und Martina Gedeck mit englischen Untertiteln nach Amerika zu bringen, sondern auch ein Remake in Auftrag zu geben.









"TBS erreicht in den USA über 90 Millionen Haushalte. Mit 'Arthurs Gesetz' wird zum ersten Mal eine deutsche Serie im Original mit englischen Untertiteln auf einem der führenden Sender im US-Kabelfernsehen zu sehen sein", sagt Hannes Heyelmann, Geschäftsführer von Turner Zentral- und Osteuropa, der für die internationale Strategie der Turner-Eigenproduktionen verantwortlich ist. "Das große Interesse an unserer Comedy Noir – sowohl am Original als auch am Format – bestätigt unsere Strategie bei der Stoffentwicklung. Die Geschichte unseres Antihelden Arthur funktioniert universell, wir sind gespannt wie TBS die Welt von 'Arthurs Gesetz' in die USA transportiert."

In Deutschland konnte "Arthurs Gesetz" mit beinahe durchweg positiven und euphorischen Stimmen starten. Jüngst wurde die erste fiktionale Eigenproduktion von TNT Comedy in zwei Kategorien beim Deutschen Fernsehpreis nominiert - darunter "Beste Comedy-Serie". Darüber freuen konnte sich nicht nur die TNT Comedy-Crew rundum Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat, sondern auch die ausführenden Produzenten Moritz von der Groeben und Nataly Kudiabor von good friends. Für die Bücher zeichnen sich Benjamin Gutsche als Headautor sowie Ceylan Yildirim und Sebastian Bleyl verantwortlich. Die Kamera übernahm Ngo The Chau, der bereits einen Deutschen Fernsehpreis für den "Tatort: Scheherzade" und "Zum Sterben zu früh" erhielt.

