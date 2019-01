Vox zeigt Fortsetzung der "wunderbaren Welt der Kinder"

© Vox

Anfang Februar zeigt Vox unter dem Titel "Wir werden groß!" die Fortsetzung seiner Dokumentation "Die wunderbare Welt der Kinder". Darin wird gezeigt, wie sich die Mädchen und Jungs nach der Kindergartenzeit entwickelt haben.



10.01.2019 - 14:34 Uhr von Alexander Krei 10.01.2019 - 14:34 Uhr

Vox bleibt am Montagabend weiterhin kindisch: Ab dem 4. Februar nimmt der Sender die Doku-Reihe "Wir werden groß!" ins Programm und zeigt die beiden Folgen jeweils um 20:15 Uhr. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung der Dokumentation "Die wunderbare Welt der Kinder", in der die Zuschauer sehen können, dass aus den Protagonisten von damals inzwischen Schülerinnen und Schüler geworden sind.

In "Wir werden groß!" begleitet Vox die Erstklässler jeweils eine Folge lang in einer Grundschule und in einem Abenteuerhaus. Die Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum sollen mit wissenschaftlichen Tests für verblüffende Erkenntnisse sorgen und nehmen erstmals auch das Verhalten der Eltern unter die Lupe.

RTL wird unterdessen am Dienstagabend vorerst den "Superstars" treu bleiben und setzt auf dem neuen Sendeplatz auch dann noch auf das Format, wenn die regulären Folgen komplett auf den Samstag wandern. So hat RTL für den 5. Februar um 20:15 Uhr das Special "Die größten DSDS-Momente aller Zeiten" angekündigt. Die Dienstags-Premiere von "DSDS" war in dieser Woche mit mehr als 22 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überaus erfolgreich.

