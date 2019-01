"Zeit" bringt im März neues Wirtschaftsmagazin heraus

© Zeit Verlag

"Die Zeit" will mit einem neuen Wirtschaftsmagazin den Mittelstand besser als bislang erreichen. Die Zeitschrift mit dem Titel "Zeit für Unternehmer" erscheint erstmals im März und kommt künftig viermal im Jahr.



10.01.2019 - 15:11 Uhr von Timo Niemeier 10.01.2019 - 15:11 Uhr

Die Wochenzeitung "Die Zeit" hat ein neues Wirtschaftsmagazin angekündigt: "Zeit für Unternehmer" soll im März erstmals in den Handel kommen und sich an Deutschlands Mittelständler richten. Zugestellt wird der Titel direkt an rund 80.000 Entscheider im Land. Das Heft wurde konzipiert und produziert in der Wirtschaftsredaktion der "Zeit", verantwortlicher Redakteur ist Jens Tönnesmann, Herausgeber ist Wirtschaftschef Uwe Jean Heuser.

Künftig soll "Zeit für Unternehmer" viermal pro Jahr erscheinen. Inhaltlich soll es um "die großen Fragen der Unternehmer von heute" gehen. Angekündigt sind Beiträge über die Themen Digitalisierung und Globalisierung. Das Magazin soll aber auch die Frage aufwerten, wie attraktiv die Unternehmen für junge Leute sind, welche Rolle sie in der Gesellschaft haben und ob sie im Ringen um die Demokratie und Marktwirtschaft mehr Haltung zeigen müssen.

"Es ist ein Magazin auf Augenhöhe, in dem Unternehmer zu den Lesern sprechen, Politiker mit ihnen diskutieren und Experten ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Das Heft beschreibt unternehmerische Leistungen im Detail – Ideen und neue Wege, unerwartete Lösungen wie auch folgenreiche Fehler", so Uwe Jean Heuser.

Teilen