ZDF dreht mit Ersatz-Kapitän Oster-"Traumschiff"

Das ZDF hat keinen fixen Nachfolger für Sascha Hehn als "Traumschiff"-Kapitän gefunden und geht daher mit einer Notlösung in die Dreharbeiten für die Oster-Folge. Wer danach das Ruder in der Reihe übernimmt, steht nach wie vor nicht fest.



12.01.2019 - 10:47 Uhr von Timo Niemeier 12.01.2019 - 10:47 Uhr

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet, nun gibt es Gewissheit: Das ZDF hat keinen Nachfolger für "Traumschiff"-Kapitän Sascha Hehn gefunden. Dieser kritisierte das Format zuletzt mit deutlichen Worten und war an Neujahr zum letzten Mal in seiner Rolle als Victor Burger zu sehen. Schon seit Monaten wird wild spekuliert, wer Hehn nachfolgen könnte. Mehrere Name standen im Raum, Programmdirektor Norbert Himmler liebäugelte auch mit einem weiblichen Kapitän. Laut "Bild" hätten die Verantwortlichen gerne Hardy Krüger jr. an Bord.

Inzwischen haben die Dreharbeiten für die Oster-Folge des "Traumschiffs" begonnen - hier behilft sich das ZDF nun erst einmal mit einer Notlösung. Wie der Sender bestätigt hat, übernimmt Daniel Morgenroth die Kapitäns-Vertretung in der neuesten Folge. Er vertrete als Erster Offizier Martin Grimm den Kapitän der MS Amadea, so das ZDF.

Bis die Dreharbeiten der Weihnachts- und Neujahrs-Folgen anstehen, will das ZDF eine finale Entscheidung in Sachen "Traumschiff"-Kapitän präsentieren. "Die Besetzung für die regulären Traumschiff-Folgen, die ab April gedreht werden, gibt das ZDF rechtzeitig bekannt", erklärte eine Sendersprecherin gegenüber der dpa. Noch gebe es keine finale Entscheidung.

