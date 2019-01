Henning Nieslony soll bei Ausbau von TV Now helfen

© MG RTL D

Henning Nieslony soll sich als Bereichsleiter Commercial Management VoD als Nachfolger für Robert Dube um den Ausbau von TV Now kümmern. Leiterin Media im Marketing der Mediengruppe wird unterdessen Kirsten Nachtigall.



15.01.2019 - 16:17 Uhr von Uwe Mantel 15.01.2019 - 16:17 Uhr

Henning Nieslony steigt in die Geschäftsleitung von RTL interactive auf und soll sich als Bereichsleiter Commercial Management VoD vor allem mit dem Ausbau von TV Now zum "vollumfänglichen Streamingdienst" kümmern. Nieslony war zuletzt Marketingleiter VoD / Corporate und Leiter Strategie & Media im Marketing der Mediengruppe RTL Detuschland. Nieslony folgt auf Robert Dube, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlässt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Jan Wachtel, Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführer RTL interactive: "Ich freue mich sehr, dass Henning unser RTL interactive-Führungsteam verstärkt. Der erfolgreiche Ausbau von TV Now ist eine zentrale Säule unserer Digitalstrategie. Henning kennt die Marke und das Produkt durch seine bisherige Tätigkeit bestens und wird mit seiner großen fachlichen Kompetenz die Zukunft von TV Now maßgeblich mitgestalten." Zum Abschied von Robert Dube sagt Wachtel: "Durch seine Expertise hat Robert Dube mit dem Aufbau von TV Now und gerade zuletzt mit dem Start unseres neuen Streaming-Dienstes einen herausragenden Beitrag geleistet. Robert hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, die Stadt Köln zu verlassen. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg in der neuen Heimat von Herzen viel Erfolg."

Kirsten Nachtigall übernimmt unterdessen ebenfalls zum 1. Februar die Leitung der Media im Marketing der Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser Funktion wird sie die Planungsstrategien, den Einkauf, die Aussteuerung und Optimierung von Kampagnen und digitalen Performance-Maßnahmen innerhalb der integrierten Mediaabteilung des Unternehmens steuern, ausbauen und weiterentwickeln. Sie berichtet an CMO Julian Weiss. Nachtigall leitete in der Vergangenheit u.a. das Deutschlandgeschäft von CARAT, zuletzt war sie als selbständige Beraterin tätig.

Julian Weiss: "Ich freue mich sehr, dass Kirsten Nachtigall unser Marketing-Führungsteam verstärkt und als Leiterin Media die digitale Transformation unserer Marken mitgestaltet. Kirsten blickt auf eine eindrucksvolle Karriere im Dentsu Aegis Netzwerk zurück und hat sowohl das Klassik- als auch das Digitalgeschäft erfolgreich geführt. Mit Kirsten haben wir eine erfahrene Media-Managerin gewinnen können, die alle Facetten des Media-Geschäfts kennt und uns mit Kompetenz, Erfahrung und Marktzugang auf allen Achsen der Media stärkt. Davon wird das Team und das gesamte Markenportfolio der Mediengruppe RTL Deutschland profitieren."

Teilen