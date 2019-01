Ab Ende Februar: Neue Einsätze für die "WaPo Bodensee"

© ARD/SWR/Patrick Pfeiffer

Ende Februar beginnt Das Erste mit der Ausstrahlung der dritten Staffel seiner Vorabend-Serie "WaPo Bodensee". Acht neue Folgen stehen dann auf dem gewohnten Sendeplatz auf dem Programm.



15.01.2019 - 16:52 Uhr von Uwe Mantel 15.01.2019 - 16:52 Uhr

Nachdem die achte Staffel von "Familie Dr. Kleist" Mitte Februar zu Ende gegangen sein wird, steht eine Woche später die Rückkehr der "WaPo Bodensee" an. Die Serie über die Wasserschutzpolizei geht dann in ihre dritte Staffel. Ab dem 26. Februar werden auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstagvorabend um 18:50 Uhr acht neue Folgen zu sehen sein.

In den Hauptrollen sind wieder Floriane Daniel alias Nele Fehrenbach und Tim Wilde als Paul Schott zu sehen. Produziert wird die Serie von Saxonia Media. Die Quoten der ersten beiden Staffeln waren wie am ARD-Vorabend üblich auf einem eher überschaubaren Niveau. Im Schnitt erreichten die beiden Staffeln jeweils gut 8,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, machten aus dem Vorlauf durch die starke Quizschiene also nicht allzu viel. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nur knapp über 4 Prozent Marktanteil drin. Trotzdem entschied sich die ARD nicht nur für eine Fortsetzung, sondern plant auch noch einen "WaPo"-Ableger in Berlin.

