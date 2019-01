Sky zeigt 57 Oscar-Hits auf eigenem Pop-up-Sender

© Sky

Pünktlich zur diesjährigen Verleihung der Oscars richtet Sky einen Pop-up-Channel ein und wird dort 57 prämierte Filme zeigen. Zehn Tage lang gibt es dann Filme wir "Shape of Water", "Blade Runner 2049" oder "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" zu sehen.



16.01.2019 - 15:33 Uhr von Timo Niemeier 16.01.2019 - 15:33 Uhr

Am 24. Februar werden in Los Angeles zum 91 Mal die Oscars verliehen. Während die Preisverleihung in Deutschland bei ProSieben zu sehen sein wird, will auch Sky vom Oscar-Hype profitieren und hat nun einen entsprechenden Pop-up-Sender angekündigt. Dieser heißt Sky Cinema Awards und wird zwischen dem 15. und 24. Februar insgesamt 57 oscarprämierte Filme am Stück zeigen. Der Sender ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Emotion.

Das Programm umfasst einige der größten Oscar-Gewinner aller Zeiten, beispielsweise "Der englische Patient" oder "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs". Außerdem werden die großen Gewinner des letzten Jahres wie Christopher Nolans "Dunkirk", der Überraschungshit "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" oder Guillermo del Toros vierfacher Oscar-Abräumer "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" gezeigt. Letzterer feiert am 17. Februar seine TV-Premiere auf Sky Cinema.

Sky Cinema Awards selbst zeigt "Shape of Water" am 24. Februar, also am Tag der diesjährigen Verleihung, ab 20:15 Uhr als eine Art Highlight der Event-Programmierung. An diesem Tag sind mit "Dunkirk", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Die dunkelste Stunde" und "Blade Runner 2049" weitere Highlights aus 2018 zu sehen. Weitere Oscar-Filme, die Sky in den zehn Tagen zeigt, sind unter anderem "Der seidene Faden", "Die Faust im Nacken", "Geboren am 4. Juli", "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" und "Twelve Years A Slave".

