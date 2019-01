"Homecoming": Julia Roberts in Staffel 2 nicht dabei

© Amazon

16.01.2019 - 20:19 Uhr von Uwe Mantel 16.01.2019 - 20:19 Uhr

In "Homecoming" übernahm Julia Roberts erstmals eine Hauptrolle in einer Serie - doch es wird bei einem kurzen Gastspiel bleiben. Wie mehrere US-Mediendienste übereinstimmend berichten, wird sie nicht Teil der zweiten Staffel sein. Amazon von der Serie, hinter der "Mr. Robot"-Autor Sam Esmail steckt, direkt von Anfang an zwei Staffeln bestellt, Roberts unterschrieb allerdings nur für eine Staffel einen Vertrag und hat sich nun auch nicht mehr umentschieden.

Den Machern war so aber zumindest von vornherein klar, dass man längerfristig ohne Roberts planen muss, sodass die Storyline ihres Charakters direkt so angelegt werden konnte, dass sie die Serie verlassen kann. Ganz vorn Bord geht sie übrigens nicht, sie wird auch weiterhin als Executive Producer geführt. Wer darüber hinaus vom Cast der ersten Staffel zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Nachdem die erste Staffel noch auf einem Podcast basierte, wird man sich in den neuen Folgen von dieser Vorlage entfernen.

