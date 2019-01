Netflix: Steve Carell hebt mit der "Space Force" ab

© Netflix

Ein Hauch von "The Office" wird mitschwingen: Für die neue Netflix-Comedy "Space Force", die Donald Trumps angekündigte Weltraum-Armee auf den Arm nehmen soll, sind Steve Carell und Schöpfer Greg Daniels wieder vereint.



17.01.2019 - 09:59 Uhr von Kevin Hennings 17.01.2019 - 09:59 Uhr

Der 8. Juni 2018 war ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten. An diesem Tag hat Präsident Donald Trump das Pentagon damit beauftragt, eine Weltraum-Armee auf den Weg zu bringen, die Space Force. "Wenn es darum geht, Amerika zu verteidigen, reicht es nicht, nur eine amerikanische Präsenz im All zu haben. Es muss eine amerikanische Dominanz im All geben", meinte er. Comedian Steve Carell und "The Office"-Schöpfer Greg Daniels haben sich überlegt, wie das aussehen könnte und "Space Force" geschaffen, die nächste Netflix-Comedy.

Wie bereits in der "Stromberg"-Vorlage wird Daniels auch hier den Showrunner-Posten innehalten, während Carell eine der Hauptrollen einnimmt. Um noch mehr "The Office"-Glamour zu versprühen wurde außerdem Howard Klein mit ins Boot geholt, der einmal mehr als ausführender Produzent zur Seite steht. Die Serie wird als Arbeitsplatz-Comedy beschrieben, in der Steve Carell wohl einen ansehnlichen Lohn einstrichen wird. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird er mehr als eine Million Dollar pro Episode verdienen und damit selbst "The Big Bang Theory"-Darsteller in den Schatten stellen.

Für Steve Carell wird "Space Force" die erste langfristige Serienstation seit seinem Siebenjahreslauf bei "The Office" sein. In den letzten Jahren hat er vermehrt auf Kinofilme gesetzt und war unter anderem Teil von "Beautiful Boy", "Vice" und "Welcome to Marwen". Im Oktober unterschrieb er außerdem für die noch namenlose Apple-Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Dort unterschrieb er zunächst für 20 Folgen.

Genauere Infos darüber, wie viele Episoden "Space Force" haben wird und wann die Serie genau starten soll, wurden noch nicht bekanntgegeben. Bereits bekannt gegeben wurde jedoch, dass Netflix die kompletten Rechte eingekauft hat und die Serie somit nirgendwo anders zu sehen sein wird.

Teilen