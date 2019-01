Schalkos "M" steht ab Februar bei TV Now zur Verfügung

© TVNOW/Pertramer/Pichler/Superfilm

TV Now wird David Schalkos "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" seinen Nutzern ab Februar zum Streaming zur Verfügung stellen. Die sechsteilige Serie ist das erste fiktionale Original des VoD-Dienstes, ursprünglich war die Serie mal für RTL Crime angedacht.



17.01.2019 - 13:33 Uhr von Timo Niemeier 17.01.2019 - 13:33 Uhr

Das Remake des Film-Klassikers "M" hat einen Ausstrahlungstermin: Die Serie "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" wird ab dem 23. Februar bei TV Now zum Abruf bereitgestellt. Alle sechs Folgen können dann auf einen Schlag gesehen werden. Die Serie ist eine Koproduktion zwischen TV Now, ORF und Superfilm. Ursprünglich war sie bei RTL Crime eingeplant, im Zuge des großen Umbaus des VoD-Dienstes wanderte sie aber zu TV Now - dort ist sie nun das erste fiktionale Original, das veröffentlicht wird.

Die Dreharbeiten fanden bereits im vergangenen Jahr in Wien statt. In der Serie geht es wie im Film um eine Stadt, in der Kinder zunächst spurlos verschwinden. Nach und nach werden ihre Leichen gefunden. Für die Boulevardpresse ist das ein gefundenes Fressen, die Polizei erlebt eine Reihe von Niederlagen. Politisch ist die Mordserie ein großes Problem, gleichzeitig ist es für den aufstrebenden Innenminister eine Chance, um sich zu profilieren. Und dann schaltet sich auch die Unterwelt ein: Aufgrund der umfassenden Berichterstattung in der Presse und den Razzien der Polizei können die ganz normalen Gangster ihren Geschäften nicht mehr nachkommen.

Der Cast ist mit Verena Altenberger, Moritz Bleibtreu, Bela B, Christian Dolezal, Lars Eidinger, Sarah Viktoria Frick, Michael Fuith, Udo Kier und vielen weiteren sehr prominent besetzt. Und auch hinter der Kamera hat man mit Produzent und Regisseur David Schalko ein bekanntes Gesicht engagiert, er zeichnet unter anderem verantwortlich für "Braunschlag" und "Altes Geld" und ist in Österreich längst einer der gefragtesten Serien- und Filmemacher. Weltpremiere feiert "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" übrigens ein paar Tage zuvor bei der Berlinale, einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht.

"Wir freuen uns riesig, dass ‚M – Eine Stadt sucht einen Mörder‘ das erste fiktionale TV Now-Original ist. In vielerlei Hinsicht fängt die Mini-Serie von David Schalko schon das ein, worauf wir uns bei TV Now konzentrieren: Leuchtturmprogramme, gemacht für ein großes Publikum, mit klarer lokaler Absenderschaft, die aus der ubiquitären Programmflut durch eine einzigartige Stimme und neue Sichtweise hervorstechen", sagt Moritz Pohl, Bereichsleitung VoD-Content RTL interactive.

Darüber hinaus hat TV Now weiteren Serien-Nachschub für den Februar angekündigt. So starten am 1. Februar nicht nur die neuen Staffeln von "Mary Kills People" (2. Staffel) und "Schitt’s Creek" (3. Staffel), sondern auch die dreiteilige BBC-Miniserie "Agatha Christie – Ein tödlicher Irrtum".

