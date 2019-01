RTL kündigt Spin-off "Bauer sucht Frau international" an

© RTL

Schon in den letzten Staffeln von "Bauer sucht Frau" mischten sich unter die einheimischen Bauern auch Farmer aus dem Ausland, die von Inka Bause verkuppelt werden wollten. Nun wird RTL das als eigenes Spin-Off auskoppeln.



18.01.2019 - 08:35 Uhr von Uwe Mantel 18.01.2019 - 08:35 Uhr

Wer am Donnerstagabend das Dschungelcamp einschaltete, stieß auf einen Trailer, in dem RTL "Bauer sucht Frau international" ankündigte. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte der Sender dann auch auf seiner Website rtl.de die entsprechenden Pläne. Demnach geht es, wie der Name schon vermuten lässt, künftig in einem Spin-Off der noch immer sehr erfolgreichen Kuppelsoap um die Vermittlung alleinstehender Bauern aus dem Ausland.

Ganz neu ist das nicht, schon seit einigen Jahren hat RTL immer mal wieder auch Farmer aus anderen Ländern im Paarungs-Angebot, nun wird es aber außerhalb der regulären Staffel einen auf vier Folgen angelegten Ableger geben, der sich rein mit Farmern außerhalb Deutschlands beschäftigt. Moderieren wird auch hier Inka Bause. Wann "Bauer sucht Frau international" zu sehen sein soll, lässt RTL unterdessen noch offen - zunächst mal muss es ja ohnehin wie auch bei der regulären Staffel eine vorgeschaltete Sendung geben, in denen die Farmer vorgestellt werden, sodass sich interessierte Frauen bei RTL bewerben können.

Da die Bauern weltweit verstreut sind - RTL verspricht Teilnehmer von Nord- und Südamerika über Australien/Neuseeland bis Afrika - geht's zum Kennenlernen dann direkt ins jeweilige Land auf die Farm der Bauern. Dort entscheidet der Bauer dann, wen er näher kennenlernen möchte und wer direkt am nächsten Tag zurückfliegen muss. Wie "Bauer sucht Frau" wird auch der Ableger von UFA Show & Factual produziert.

