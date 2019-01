ZDF verdoppelt Sendezeit des "heute journals" am Sonntag

© ZDF

Das ZDF wird die Sendezeit der sonntäglichen "heute journal"-Ausgaben verdoppeln, die Änderung greift ab Ende März. Intendant Thomas Bellut erklärt, das Interesse an "verlässlichen Informationen" habe zuletzt “spürbar zugenommen".



18.01.2019 - 10:55 Uhr von Timo Niemeier 18.01.2019 - 10:55 Uhr

Mit im Schnitt 3,77 Millionen Zuschauern ist das ZDF-"heute journal" im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gewesen. Die Nachrichtensendung profitiert natürlich immer wieder vom starken Vorprogramm, bietet aber auch oft genug selbst einen Einschaltimpuls für die Zuschauer. 2018 lag der Marktanteil so bei 14,1 Prozent, das war der höchste Wert für die Sendung seit 1995. Das ZDF bezeichnet das "heute journal" als "erfolgreichstes Nachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen". Das hat nun Auswirkungen: Das ZDF will die Sendung am Sonntag verlängern.

Ab dem 31. März werden die sonntäglichen Ausgaben des "heute journals" 30 Minuten laufen und damit doppelt so lang wie bisher. Sie sind damit gleich lang wie die werktäglichen Ausgaben. Die bislang ab 22 Uhr gesendeten Serien und Filme beginnen künftig also erst um 22:15 Uhr. ZDF-Intendant Thomas Bellut begründet das so: "Das Publikum vertraut den ZDF-Nachrichten. Das Interesse an verlässlichen Informationen und Orientierung hat spürbar zugenommen. Deshalb ist es für uns ein logischer Schritt, das 'heute journal' am sehintensivsten Abend der Woche deutlich auszubauen."

Einen ähnlichen Schritt ging zuletzt übrigens auch der ORF in Österreich. Dort gab es die "ZiB 2", eine der wichtigsten Nachrichtensendungen des Landes, noch nie am Sonntagabend. Seit dem vergangenen Wochenende läuft beim Sender auch die "ZiB 2 am Sonntag".

